Güneş tutulması ne zaman olacak? Türkiye'den izlenecek mi? Güneş tutulması öncesinde bilmeniz gerekenler
Gökyüzü meraklıları için heyecan verici bir zaman olan tam Güneş tutulması, on yılın en büyük astronomi olaylarından biri olarak kabul ediliyor. Ay'ın Güneş'in yüzünü tamamen kapattığı bu olay, 8 Nisan'da öğleden sonra gerçekleşecek. Kuzey ve Orta Amerika'nın dar bir şeridinde tahminen 32 milyon insanın görebileceği bu olay, dışarıyı kısa süreliğine karanlığa çevirecek muhteşem bir manzaraya sahne olacak. Gökyüzü meraklıları bu nadir fırsatı kaçırmamak için hazırlıklarını yapmaya başladılar. Güneş tutulması ne zaman? Türkiye'den gözlemlenebilecek mi? Güneş tutulması öncesinde bilmeniz gereken her şey
Merakla beklenen on yılın en büyük astronomi olaylarından biri olan güneş tutulması, Kuzey Amerika'nın tamamında 8 Nisan'da görülebilecek,
Güneş tutulması bu sene Türkiye'den gözlemlenemeyecek.
Tutulma 4 dakika 28 saniyeyle bir önceki tutlmadan iki daha uzun sürecek.
Ayrıca daha kalabalık bir rotadan geçecek, yani daha fazla insan bu anı izleyebilecek.
Meksika'nın Pasifik kıyısından başlayıp doğuya doğru ilerleyerek Teksas, Oklahoma ve New England'a kadar uzanacak ve Kanada'da kaybolacak.
Kuzey ve Orta Amerika'nın dar bir şeridinde tahminen 32 milyon insan tarafından görülebilecek.