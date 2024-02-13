Güneş tutulması ne zaman olacak? Türkiye'den izlenecek mi? Güneş tutulması öncesinde bilmeniz gerekenler

Merakla beklenen on yılın en büyük astronomi olaylarından biri olan güneş tutulması, Kuzey Amerika'nın tamamında 8 Nisan'da görülebilecek,

Güneş tutulması bu sene Türkiye'den gözlemlenemeyecek.

Tutulma 4 dakika 28 saniyeyle bir önceki tutlmadan iki daha uzun sürecek.

Ayrıca daha kalabalık bir rotadan geçecek, yani daha fazla insan bu anı izleyebilecek.

Meksika'nın Pasifik kıyısından başlayıp doğuya doğru ilerleyerek Teksas, Oklahoma ve New England'a kadar uzanacak ve Kanada'da kaybolacak.



Kuzey ve Orta Amerika'nın dar bir şeridinde tahminen 32 milyon insan tarafından görülebilecek.