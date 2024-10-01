Güneş Tutulması ne zaman saat kaçta gerçekleşecek? Halkalı Güneş tutulması Türkiye'den izlenecek mi?

8 Nisan'da meydana gelen ve ABD'nin büyük bölümünden görülebilen tarihi tam Güneş tutulmasının ardından bu yılın ikinci Güneş tutulması için geri sayım sürüyor. Çarşamba günü, 2 Ekim'de , Hawaii, Güney Şili ve Güney Arjantin'i kapsayan Pasifik Okyanusu'nun bazı bölgelerini etkisi altına alan ve ardından Atlas Okyanusu'na ulaşan halkalı Güneş tutulmasıyla Güneş dramatik bir "ateş çemberi"ne dönüşecek. Halkalı tutulma ile bu yıl nisan ayında yaşanan tam tutulma arasındaki fark, halkalı tutulma sırasında ayın Dünya'ya daha yakın ve güneşe daha uzak olmasıdır.