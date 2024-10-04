Güneş tutulmasının muhteşem etkisi: Güney Amerika'dan ateş çemberi görüntüleri
Güney Amerika ülkelerinde salı günü ateş çemberi olarak adlandırılan güneş tutulması gerçekleşti. Tutulma sırasında Ay, Güneş'in yüzde 90'ını kapatırken, kalan kısmında ise ateş çemberini andıran ince ve parlak bir halka oluştu.
Güney Amerika ülkeleri, Peru, Şili, Arjantin, Bolivya, Brezilya, Paraguay, Uruguay'da dün gece güneş tutulması gerçekleşti. Görsel şölen oluşturan tutulma yerel saatle 14.00 sıralarında başlayarak 15.30'a kadar kısmen gözlemlendi.