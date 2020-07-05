Güney Afrika Cumhuriyeti'nde bir günde 10 bini aşkın vaka

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde bir günde 10 bin 853 kişide corona virüs tespit edildi, son 24 saatte 74 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, son 24 saatte 10 bin 853 kişide yeni tip corona virüs (Covid-19) tespit edildi. Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Covid-19 vakalarındaki günlük rakamlarda rekor sayıda artış yaşanırken vaka sayısı 10 bin 853 artışla 187 bin 977'ye yükseldi. Ülkede bugüne kadar toplam 1 milyon 792 bin 78 test yapıldı.Son 24 saatte 74 kişi virüs nedeniyle öldü ve hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 26'ya yükseldi.\nCovid-19 vakalarından 91 bin 227'si iyileşti. En fazla vaka ve ölüm Western Cape bölgesinde görülürken, en az vaka ve ölüm Northern Cape bölgesinde kaydedildi. Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da Covid-19'un en fazla görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.