Güney Afrika Cumhuriyeti'nde corona virüsten bir günde 572 ölüm

Ülkede corona virüs nedeniyle bir günde en yüksek ölüm oranı kaydedildi.

Reuters - Anadolu Ajansı 23.07.2020 - 03:26

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde corona virüsten bir günde 572 ölüm - 1
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, son 24 saatte 572 kişi yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 5 bin 940'a yükseldi.
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde corona virüsten bir günde 572 ölüm - 2

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede vaka sayısı 394 bin 948'e çıktı.

Ülkedeki Covid-19 vakalarından 229 bin 175'i iyileşti.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde corona virüsten bir günde 572 ölüm - 3

Bugüne kadar toplam 2 milyon 585 bin 474 test yapılan Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, son 24 saatte 572 kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 5 bin 940'a yükseldi. 

Ülkede corona virüs nedeniyle bir günde en yüksek ölüm oranı kaydedildi

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde corona virüsten bir günde 572 ölüm - 4

En fazla vaka Gauteng bölgesinde görülürken, en az vaka ve ölüm Northern Cape bölgesinde kaydedildi.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde corona virüsten bir günde 572 ölüm - 5
Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da Covid-19'un en fazla görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.

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