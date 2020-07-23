Güney Afrika Cumhuriyeti'nde corona virüsten bir günde 572 ölüm

Reuters - Anadolu Ajansı 23.07.2020 - 03:26
Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede vaka sayısı 394 bin 948'e çıktı.
Ülkedeki Covid-19 vakalarından 229 bin 175'i iyileşti.
Bugüne kadar toplam 2 milyon 585 bin 474 test yapılan Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, son 24 saatte 572 kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 5 bin 940'a yükseldi.
Ülkede corona virüs nedeniyle bir günde en yüksek ölüm oranı kaydedildi
En fazla vaka Gauteng bölgesinde görülürken, en az vaka ve ölüm Northern Cape bölgesinde kaydedildi.