Güney Afrika Cumhuriyeti'nde corona virüsten bir günde 572 ölüm

Bugüne kadar toplam 2 milyon 585 bin 474 test yapılan Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, son 24 saatte 572 kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 5 bin 940'a yükseldi.

Ülkede corona virüs nedeniyle bir günde en yüksek ölüm oranı kaydedildi