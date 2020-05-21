Güney Afrika'da corona virüsün en küçük kurbanı yaşamını yitirdi

Güney Afrika'da yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle en küçük kurban yaşamını yitirdi. Prematüre olarak dünyaya gelen bebek virüs nedeniyle iki gün sonra hayatını kaybetti. Minik yavru solunum yetmezliğinden yaşamını yitirdi.

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ntv.com.tr 21.05.2020 - 16:21

Güney Afrika Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Covid-19 testi pozitif olan bir annenin doğum yaptığı belirtildi.

Covid-19 virüsü taşıyarak dünyaya gelen prematüre bebeğin yaşama tutunamayarak iki gün sonra yaşamını yitirdiği açıklandı. Açıklamada, Prematüre doğan bebeğin solunum almakta güçlük çektiği ve daha sonra öldüğü vurgulandı.

Güney Afrika'da yeni tip corana virüs (Covid-19) vaka sayısı 18 bini geçerken, şimdiye kadar 339 kişinin salgın nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi.

Güney Afrika'da önümüzdeki birkaç ay içinde 40 binden fazla insanın corona virüsten hayatını kaybedebileceği öngörüsü yapılıyor.

AFRİKA'DAKİ VAKA SAYISI 90 BİNİ GEÇTİ Afrika'da yeni tip corona virüs (Covid-19) vakalarının sayısı 90 binin üzerine çıktı. Kara Kıta'da yeni tip corona virüs kaynaklı ölümler de 2 bin 912’ye ulaştı.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin (Africa CDC) verilerine göre, kıta genelinde Covid-19 vakası sayısı 91 bin 598’e yükseldi.

Virüse yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 35 bin 808’e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 2 bin 912’ye ulaştı.

En fazla vaka yaklaşık 29 bin 100 hastayla Kuzey Afrika bölgesinde görülürken, Batı Afrika'da 25 bin 600, Güney Afrika'da 18 bin 500, Orta Afrika'da 9 bin 100 ve Doğu Afrika'da 9 bin 300 vaka kaydedildi.

Vaka sayısının en yüksek olduğu ülkeler Güney Afrika, Mısır, Cezayir, Fas, Nijerya, Gana, Kamerun ve Gine oldu.

Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Mısır'da 659, Cezayir'de 561, Güney Afrika'da 312, Fas'ta 193, Nijerya'da 192, Kamerun'da 140, Sudan'da 111’e yükseldi.