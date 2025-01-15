Güney Afrika’da kaçak maden: Gıda kaynakları kesildi, 78 ceset çıkarıldı

Güney Afrika’da yasa dışı madencilikle mücadele kapsamında Stilfontein kasabasındaki bir altın madenindeki madencilerin yeryüzüne çıkarılması için operasyon başlatıldı. Günlerce sürmesi beklenen operasyonda 78 madencinin cansız bedenine ulaşıldı, en az 166 madenci ise canlı olarak kurtarıldı.

Güney Afrika’da kaçak maden: Gıda kaynakları kesildi, 78 ceset çıkarıldı - 1

YASA DIŞI MADENCİLİKLE MÜCADELE

Güney Afrika’da yasa dışı madencilikle mücadelede için başlatılan operasyonlar kapsamında Stilfontein kasabası kuşatma altına alındı.

DÜNYA HABERLERİ

Güney Afrika’da kaçak maden: Gıda kaynakları kesildi, 78 ceset çıkarıldı - 2

GIDA VE SU KAYNAKLARI KESİLDİ

Stilfontein altın madenindeki madencilerin yeryüzüne çıkmalarını sağlamak için gıda ve su kaynakları aylarca kesilmişti.

Güney Afrika’da kaçak maden: Gıda kaynakları kesildi, 78 ceset çıkarıldı - 3

Güney Afrikalı yetkililer, metal kafes ile işçileri madenden çıkarmak için operasyon başlattı. 

Günler sürmesi beklenen operasyonda şu ana kadar 78 kşinin cesedi çıkarılırken, 166 kişi ise canlı olarak kurtarıldı.

Güney Afrika’da kaçak maden: Gıda kaynakları kesildi, 78 ceset çıkarıldı - 4

İÇERİDE KAÇ KİŞİ KALDIĞI BİLİNMİYOR

Güney Afrika Polis Bakanı Senzo Mchunu, “İçeride kaç kişi kaldığını henüz bilmiyoruz. Onları kurtarmaya ve dışarı çıkmalarına yardımcı olmaya odaklanıyoruz” dedi.

Güney Afrika’da kaçak maden: Gıda kaynakları kesildi, 78 ceset çıkarıldı - 5

Tüm madencilerin ne zaman çıkarılacağını söylemenin zor olduğunu belirten Mchunu, “Yer altındaki madenciler oraya gittiğinde kimse saymıyordu” ifadesini kullandı.

Güney Afrika’da kaçak maden: Gıda kaynakları kesildi, 78 ceset çıkarıldı - 6

106 KİŞİ GÖZALTINDA

Yürütülen operasyon kapsamında maden kuyusundan çıkarılan 106 kişinin ise yasa dışı madencilik suçlamasıyla gözaltına alındığı kaydedildi.

Güney Afrika’da kaçak maden: Gıda kaynakları kesildi, 78 ceset çıkarıldı - 7

Güney Afrika, devlete ve sektöre satış kaybı, vergi ve telif ücreti olarak yılda yüz milyonlarca dolar kaybettiren yasa dışı madencilikle yıllardır mücadele ediyor.

Güney Afrika’da kaçak maden: Gıda kaynakları kesildi, 78 ceset çıkarıldı - 8
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