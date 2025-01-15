Güney Afrika’da kaçak maden: Gıda kaynakları kesildi, 78 ceset çıkarıldı
Güney Afrika’da yasa dışı madencilikle mücadele kapsamında Stilfontein kasabasındaki bir altın madenindeki madencilerin yeryüzüne çıkarılması için operasyon başlatıldı. Günlerce sürmesi beklenen operasyonda 78 madencinin cansız bedenine ulaşıldı, en az 166 madenci ise canlı olarak kurtarıldı.
YASA DIŞI MADENCİLİKLE MÜCADELE
Güney Afrika’da yasa dışı madencilikle mücadelede için başlatılan operasyonlar kapsamında Stilfontein kasabası kuşatma altına alındı.