Güney Afrika'da kaçak madenciler için kurtarma operasyonu: Yer altında aç ve susuz mahsur kaldılar
Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Kuzey Batı eyaletindeki terk edilmiş Stilfontein madeninde kurtarma operasyonu başlatıldı. Teslim olmamak için direnen yüzlerce madenci yer altında aç ve susuz halde mahsur kalmıştı.
Devlet televizyonu SABC'nin haberine göre, hükümetin yaklaşık 600 bin dolar bütçe ayırarak başlattığı kurtarma operasyonunun ilk gününde madenden 26 kaçak madenci çıkarıldı.
Anayasa Mahkemesinin madencilerin kurtarılması için hükümetin harekete geçmesine yönelik kararının ardından başlatılan operasyonda ayrıca 2 kaçak madencinin cesedine ulaşıldı.