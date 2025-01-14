Güney Afrika'da kaçak madenciler için kurtarma operasyonu: Yer altında aç ve susuz mahsur kaldılar

HALK ARASINDA ZAMA ZAMA OLARAK BİLİNİYORLAR

Elmas, altın, platin gibi değerli madenlere sahip Güney Afrika'da terk edilmiş veya gaz sızıntılarının yaşandığı faal madenlerde, altın ve krom gibi değerli maden arayan kaçak madenciler, halk arasında "zama zama" olarak biliniyor.