Güney Amerika'da orman yangınları: Hem alevlerle hem hava kirliliği ile mücadele

Ağustos sonunda, 62 bölgede alevler ve kuraklık nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi.

Brezilya Ulusal Uzay Araştırma Ajansı'na göre, ağustosta 35 bin 266 yangın çıktı. Bu sayı, 63 bin 764 yangının çıktığı 2005'ten bu yana en yüksek sayı olarak kayıtlara geçti.