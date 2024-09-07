Güney Amerika'da orman yangınları: Hem alevlerle hem hava kirliliği ile mücadele

Güney Amerika ülkeleri Brezilya ve Peru, hem orman yangınlarıyla hem de buna bağlı olarak hava kirliliğiyle mücade ediyor. Brezilya'nın Amazonas eyaletinde halk, maskeyle dolaşmaya başladı. Nefes almakta zorluklar yaşadı. Peru'da da orman yangınları etkili oldu.

Güney Amerika'da orman yangınları: Hem alevlerle hem hava kirliliği ile mücadele - 1

Güney Amerika kıtasının ülkeleri Peru ve Brezilya'da orman yangınları hayatı olumsuz etkiledi.

Brezilya'da orman yangınları, yaşam kalitesine zarar verdi. Havada meydana gelen yoğun duman, Brezilya'nın Amazonas eyaletinde etkili oldu.

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Güney Amerika'da orman yangınları: Hem alevlerle hem hava kirliliği ile mücadele - 2

Labrea kentinde kirli havadan şikayet eden halk kentin nefes alınmaz hale geldiği söyledi. 

Duman nedeniyle uykularından uyandığını söyleyen Brezilyalı kadın, "Başımda ve göğsümde ciddi ağrı vardı" dedi.

Güney Amerika'da orman yangınları: Hem alevlerle hem hava kirliliği ile mücadele - 3

Ağustos sonunda, 62 bölgede alevler ve kuraklık nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi.

Brezilya Ulusal Uzay Araştırma Ajansı'na göre, ağustosta 35 bin 266 yangın çıktı. Bu sayı, 63 bin 764 yangının çıktığı 2005'ten bu yana en yüksek sayı olarak kayıtlara geçti.

Güney Amerika'da orman yangınları: Hem alevlerle hem hava kirliliği ile mücadele - 4

Peru'da da halk orman yangınından çıkan alevlerden canlarını böyle kurtardı.

Batı Cajamarca bölgesinde yaklaşık 2 bin 600 hektarlık alan küle döndü.

Güney Amerika'da orman yangınları: Hem alevlerle hem hava kirliliği ile mücadele - 5

Cajamarca'da olağanüstü halk ilan edildi.
Alevleri söndürme çalışmalarına hava kuvvetlerine ait uçaklar da katıldı...
Asker ve polis de yangın söndürme çalışmalarına katıldı.

Bölge Valisi Roger Guevara, orman yangını başlatan herkesin ihbar edilmesi yönünde çağrı yaptı.

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