Güney Amerika'da orman yangınları: Hem alevlerle hem hava kirliliği ile mücadele
Güney Amerika ülkeleri Brezilya ve Peru, hem orman yangınlarıyla hem de buna bağlı olarak hava kirliliğiyle mücade ediyor. Brezilya'nın Amazonas eyaletinde halk, maskeyle dolaşmaya başladı. Nefes almakta zorluklar yaşadı. Peru'da da orman yangınları etkili oldu.
Güney Amerika kıtasının ülkeleri Peru ve Brezilya'da orman yangınları hayatı olumsuz etkiledi.
Brezilya'da orman yangınları, yaşam kalitesine zarar verdi. Havada meydana gelen yoğun duman, Brezilya'nın Amazonas eyaletinde etkili oldu.