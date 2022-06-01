Güney Amerika'nın en büyük hastanesinin avlusunda 500 yıllık 42 insan kalıntısı bulundu

Bilim insanları, Peru'nun başkenti Lima'da yer alan Güney Amerika'nın en hastanesinin avlusuna gömülü 42 iskeleti ortaya çıkardı. 1552'de inşa edilen Hospital Real de San Andres'in bahçesinde insan kemiklerinin yanı sıra, seramik eşyalar ile çeşitli aletler de bulundu. Arkeologlar, bölgedeki kazı çalışmanların sürdüğünü ve İnkalara ait mumyaların da buluntular arasında olabileceğini açıkladı.

Haberler - ntv.com.tr - AP - AFP - Anadolu Ajansı 01.06.2022 - 09:01

Güney Amerika'nın en büyük hastanesinin avlusunda 500 yıllık 42 insan kalıntısı bulundu - 1

Arkeologlar, ülkenin ilk kez İspanyol imparatorluğunun bir parçası olduğu 16. yüzyıla kadar uzanan bir hastanesinin yanındaki bir mezarlıkta 42 kişinin kalıntılarını ortaya çıkardı. 

Güney Amerika'nın en büyük hastanesinin avlusunda 500 yıllık 42 insan kalıntısı bulundu - 2

İskeletler, Peru'nun başkenti Lima'nın merkezindeki eski bir hastane olan Hospital Real de San Andres'in avlusunda bulundu.

Güney Amerika'nın en büyük hastanesinin avlusunda 500 yıllık 42 insan kalıntısı bulundu - 3

GÜNEY AMERİKA'NIN EN ESKİ HASTANESİ

1552 yılında İspanyol hastalar için özel olarak inşa edilen tarihi bina, hem Peru'nun hem de Güney Amerika'nın en eski hastanesi olarak kabul ediliyor. 

Güney Amerika'nın en büyük hastanesinin avlusunda 500 yıllık 42 insan kalıntısı bulundu - 4

16. yüzyılın ilk doktorlarının yetiştirildiği yer olduğu düşünülen sitede, ölenlerin Tanrı'ya yakın olması için bir kilise ve hatta akıl hastaları için bir alan bulunuyordu. 

Güney Amerika'nın en büyük hastanesinin avlusunda 500 yıllık 42 insan kalıntısı bulundu - 5

Bununla birlikte, cesetler, yerin sadece 30 cm altında gömülü olmalarına rağmen yüzyıllardır keşfedilmeden kaldı. 

Güney Amerika'nın en büyük hastanesinin avlusunda 500 yıllık 42 insan kalıntısı bulundu - 6

İNKALARIN MUMYALARININ DA ARALARINDA OLABİLECEĞİ DÜŞÜNÜLÜYOR

Bulunan cesetler arasında olduğu düşünülmese de uzmanlar, sitenin aynı zamanda İspanyol fethinden önce Güney Amerika'nın And bölgesini yöneten kabile olan son İnkaların mumyalarının kalıntılarını da gizlediğini düşünüyor.

Güney Amerika'nın en büyük hastanesinin avlusunda 500 yıllık 42 insan kalıntısı bulundu - 7

ÇOĞU FRENGİDEN ÖLDÜ

insanları, ayrıca hastanenin inşasından öncesine ait, İnkalar dönemine tarihlenen bir yeraltı mahzeni ve İspanyol dönemi  öncesi seramik parçaları buldu.

Güney Amerika'nın en büyük hastanesinin avlusunda 500 yıllık 42 insan kalıntısı bulundu - 8

Uzmanlara göre, yeni bulunan kemiklerin çoğu, birçoğu frengiden ve kafatasındaki şekil bozukluklarından ölen erkeklere aitti.

Güney Amerika'nın en büyük hastanesinin avlusunda 500 yıllık 42 insan kalıntısı bulundu - 9

Arkeologlar, ölenlerden birinin boynunda bakırdan yapılmış bir haç da buldu.

Güney Amerika'nın en büyük hastanesinin avlusunda 500 yıllık 42 insan kalıntısı bulundu - 10

Lima Belediyesi’nin baş arkeologu Héctor Walde “Tarihsel olarak, hastaneye gelen hastalar koridorlarda bulunan ve yataklarından ayin dinleyebilecekleri yataklara yerleştirilirdi. Tedaviden sağ çıkamayan insanlar buraya gömüldü. Lima'daki ritüel ve dindarlık çok güçlüydü” diyerek, hastanedeki yaşama dair açıklama yaptı

Güney Amerika'nın en büyük hastanesinin avlusunda 500 yıllık 42 insan kalıntısı bulundu - 11

Diğer taraftan, Real de San Andrés Hastanesi, İspanyol bir subay olan Viceroy Andres Hurtado de Wildoso tarafından kuruldu. Ana yapısı haç şeklinde tasarlanan binaya diğer bitişik yapılar arasında eczane, psikiyatri koğuşu,  bahçe ve mezarlık bulunuyordu.

Güney Amerika'nın en büyük hastanesinin avlusunda 500 yıllık 42 insan kalıntısı bulundu - 12

Bölgedeki kazılar 20 yıl önce başladı ve mezarlığın kanıtlarının yanı sıra 19. yüzyıldan kalma bir çeşme, erken kolonyal bir çöp çukuru ve tonozlu bir yapının kalıntıları daha önce ortaya çıkarıldı. 

Güney Amerika'nın en büyük hastanesinin avlusunda 500 yıllık 42 insan kalıntısı bulundu - 13

Ancak 42 ceset, ancak Lima şehir merkezindeki birkaç ay süren son kazılardan sonra keşfedildi.

Güney Amerika'nın en büyük hastanesinin avlusunda 500 yıllık 42 insan kalıntısı bulundu - 14
Güney Amerika'nın en büyük hastanesinin avlusunda 500 yıllık 42 insan kalıntısı bulundu - 15

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