Güney Asya sular altında kaldı: En az 285 ölü
Güney Asya'da son bir ayda yaşanan şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sel ve toprak kaymalarının etkisi devam ediyor. Resmi verilere göre Vietnam’da en az 233, Tayland'da en az 33 kişi ve Myanmar'da en az 19 kişi hayatını kaybetti. Tayland ve Myanmar ülkeleri arasında bulunan Mae Sae Nehri’nin taşması nedeniyle iki ülkenin sınır şehirleri sular altında kaldı. Büyük yıkıma uğrayan Vietnam'a ABD, Avustralya ve Güney Kore’den destek geldi.
KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
Güney Asya'da şiddetli geçen muson sezonu ile Yagi Tayfunu nedeniyle yaşanan sel felaketlerinde can kaybı artıyor.
Vietnam, Tayland, Myanmar ve Laos ülkelerinde yüzlerce kişi hayatını kaybederken kayıpların bulunması için arama kurtarma ve mahsur kalanlar için ise yardım çalışmaları zorlu şartlar altında devam ediyor.