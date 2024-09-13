Güney Asya sular altında kaldı: En az 285 ölü

VİETNAM'DA CAN KAYBI 233'E YÜKSELDİ

Yagi Tayfunu’nun en çok hasara neden olduğu Vietnam'da yağışların etkisi azalırken yapılan arama kurtarma çalışmaları sonucu felaketin bilançosu da artıyor.

Ülkede tayfunun neden olduğu yıkımda ölü sayısı 233'e yükselirken, 103 kişinin halen kayıp olduğu ve en az 800 kişinin yaralandığı bildirildi.