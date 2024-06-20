Güney Çin Denizi'nde gerilim: Çin Sahil Güvenliği, Filipinler ordusuna saldırdı

FİLİPİNLER BOTUNA BIÇAKLI SALDIRI

Çin Sahil Güvenliğinin BRP Sierra Madre gemisinin yanındaki Filipinler Silahlı Kuvvetleri’nin şişme botlarına kesici aletlerle saldırdığı, Filipinli askerleri tehdit ederek saldırganlıklarını artırdığı vurgulandı.

Açıklamada, “Çin Sahil Güvenliği, Filipinler askerlerine taş ve farklı cisimler fırlatmaya başladı. Ayrıca botları keserek kullanılamaz hale getirdi. Sirenler de aralıksız çalmaya devam etti. Çin Sahil Güvenliği, Filipinler askerlerini tacizine devam etti. Bunlar arasında fiziksel saldırılar, bıçakların kullanılması, Filipinli askerlerin görüş ve koordinasyonunu bozmak için flaş ışıklarının kullanılması yer alıyor. Bir Çin askeri uçağı da güç ve gözdağının bir başka göstergesi olarak tepemizde tur attı” denildi.