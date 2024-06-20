Güney Çin Denizi'nde gerilim: Çin Sahil Güvenliği, Filipinler ordusuna saldırdı
Çin Sahil Güvenliği personeli, tartışmalı Güney Çin Denizi'nde Filipinler ordusuna ait botlara balta ve bıçaklarla saldırdı. Filipinler Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, ikmal operasyonlarının Çin tarafından fiziksel saldırı, bıçak, siren ve flaş ışıklar kullanarak engellediği bildirildi.
Çin ile Filipinler arasında Güney Çin Denizi'nde yaşanan gerilim giderek artıyor.
Filipinler Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, 17 Haziran'da Çin Sahil Güvenliği personelinin, Filipinler Silahlı Kuvvetlerinin İkinci Thomas Sığlığında 1999'da karaya oturan BRP Sierra Madre gemisine gerçekleştirdiği ikmal operasyonlarını fiziksel saldırı, bıçak, siren ve flaş ışıklar kullanarak engellediği bildirildi.