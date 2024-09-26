Güney Kore alarmda: Deepfake pornografisi izlemek suç sayılacak

İZLEMENİN CEZASI 3 YIL

Güney Kore hükümeti, cinsel içerikli deepfake görüntü ve videoları bulundurmayı ve izlemeyi suç sayan, hapis ve para cezalarını içeren bir yasa tasarısını kabul etti.

Tasarıya göre bu tür materyalleri satın alan, kaydeden ya da izleyenler üç yıla kadar hapis ya da 30 milyon won'a (22 bin 600 dolar) kadar para cezasına çarptırılabilecek.