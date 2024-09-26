Güney Kore alarmda: Deepfake pornografisi izlemek suç sayılacak
Güney Kore hükümeti, ülke genelinde gittikçe yaygınlaşan deepfake pornografisi ile mücadele ediyor. Hükümet, cinsel içerikli deepfake görüntü ve videoları bulundurmayı ve izlemeyi suç sayan yeni bir yasa tasarısını kabul etti. Geçtiğimiz ay bir Telegram kanalında en az 220 bin üyenin, değiştirilmiş cinsel içerikli görüntü ve videolar oluşturup paylaştığı ortaya çıkarılmıştı. Güney Kore medyası, kurbanlar arasında üniversite öğrencileri, öğretmenler ve askeri personelin de bulunduğunu bildirmişti.
İZLEMENİN CEZASI 3 YIL
Güney Kore hükümeti, cinsel içerikli deepfake görüntü ve videoları bulundurmayı ve izlemeyi suç sayan, hapis ve para cezalarını içeren bir yasa tasarısını kabul etti.
Tasarıya göre bu tür materyalleri satın alan, kaydeden ya da izleyenler üç yıla kadar hapis ya da 30 milyon won'a (22 bin 600 dolar) kadar para cezasına çarptırılabilecek.