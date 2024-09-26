Güney Kore alarmda: Deepfake pornografisi izlemek suç sayılacak

Güney Kore hükümeti, ülke genelinde gittikçe yaygınlaşan deepfake pornografisi ile mücadele ediyor. Hükümet, cinsel içerikli deepfake görüntü ve videoları bulundurmayı ve izlemeyi suç sayan yeni bir yasa tasarısını kabul etti. Geçtiğimiz ay bir Telegram kanalında en az 220 bin üyenin, değiştirilmiş cinsel içerikli görüntü ve videolar oluşturup paylaştığı ortaya çıkarılmıştı. Güney Kore medyası, kurbanlar arasında üniversite öğrencileri, öğretmenler ve askeri personelin de bulunduğunu bildirmişti.

Güney Kore alarmda: Deepfake pornografisi izlemek suç sayılacak - 1

İZLEMENİN CEZASI 3 YIL

Güney Kore hükümeti, cinsel içerikli deepfake görüntü ve videoları bulundurmayı ve izlemeyi suç sayan, hapis ve para cezalarını içeren bir yasa tasarısını kabul etti. 

Tasarıya göre bu tür materyalleri satın alan, kaydeden ya da izleyenler üç yıla kadar hapis ya da 30 milyon won'a (22 bin 600 dolar) kadar para cezasına çarptırılabilecek.

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Güney Kore alarmda: Deepfake pornografisi izlemek suç sayılacak - 2

DEVLET BAŞKANININ ONAYI GEREKİYOR

Halihazırda ülkede, Cinsel Şiddeti Önleme ve Mağdurları Koruma Yasası uyarınca, dağıtmak amacıyla cinsel içerikli deepfake üretmek beş yıl hapis veya 50 milyon won para cezası ile cezalandırılıyor.

Yeni yasa yürürlüğe girdiğinde, bu tür suçlar için azami ceza da niyete bakılmaksızın yedi yıla yükselecek.

Tasarının yasalaşması için Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un onayı gerekiyor.

Güney Kore alarmda: Deepfake pornografisi izlemek suç sayılacak - 3

Güney Kore'de geçtiğimiz aylarda cinsel içerikli deepfake görüntülerin oluşturulduğu ve paylaşıldığı Telegram grupları ortaya çıkarılmıştı.

Ortaya çıkan skandal üzerine halk tepkisi büyüdü ve daha sert cezalandırma çağrıları yapıldı.

Güney Kore alarmda: Deepfake pornografisi izlemek suç sayılacak - 4

BU YIL 800 VAKA KAYDEDİLDİ

Yonhap haber ajansının Perşembe günü bildirdiğine göre, Güney Kore polisi bu yıl şimdiye kadar 800'den fazla deepfake suçu vakasını ele aldı.

Güney Kore alarmda: Deepfake pornografisi izlemek suç sayılacak - 5

MAĞDURLAR VE FAİLLER REŞİT DEĞİL

Bu sayı, verilerin ilk kez derlendiği 2021 yılında 156'ydı. Yetkililer, mağdurların ve faillerin çoğunun reşit olmayan gençler olduğunu söylüyor.

Bu ayın başlarında polis, şifreli mesajlaşma uygulamasının cinsel içerikli deepfake içeriğin dağıtımında suç ortağı olup olmadığını incelemek üzere Telegram hakkında bir soruşturma başlattı.

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