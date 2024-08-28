Güney Kore alarmda: Deepfake pornografisi yayılıyor
Güney Kore hükümeti, ülke genelinde gittikçe yaygınlaşan deepfake pornografisi ile mücadele ediyor. Bir Telegram kanalında en az 220 bin üyenin, değiştirilmiş cinsel içerikli görüntü ve videolar oluşturup paylaştığı ortaya çıkarıldı. Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, kurbanların ve faillerin çoğunun küçük yaşta olduğunu açıkladı. Güney Kore medyası, kurbanlar arasında üniversite öğrencileri, öğretmenler ve askeri personelin de bulunduğunu bildirdi.
DEVLET BAŞKANINDAN OPERASYON EMRİ
Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, ülkede gittikçe yaygınlaşan deepfake pornografisinin kurbanı olan kadınları ve kız çocuklarını hedef alan "dijital cinsel suç salgınına" karşı operasyon emri verdi.