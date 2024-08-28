Güney Kore alarmda: Deepfake pornografisi yayılıyor

SALDIRGAN TAKİP BAŞLATILACAK

Yonhap haber ajansı, bugün başlaması planlanan yedi aylık operasyon kapsamında pornografik içerikleri hazırlayan ve yayan kişilere karşı "saldırgan bir şekilde" takip başlatılacağını, özellikle çocukları ve gençleri istismar edenlere odaklanılacağını duyurdu.

Devlet Başkanı Yoon, "Bu dijital cinsel suçları ortadan kaldırmak için kapsamlı bir şekilde soruşturmaları ve ele almaları" çağrısında bulundu.