Güney Kore Devlet Başkanı Yoon ilk kez hakim karşısına çıktı

Duruşmanın başında konuşmak için izni isteyerek "Bugün ilk kez katılıyorum, bu yüzden kısa bir konuşma yapacağım" diyen Yoon, reşit olduğu günden bu yana özellikle de kamu hizmeti süresince “liberal demokrasiye inandığını" vurguladı.

Sıkıyönetim ilanının devlet başkanının meşru yetkileri arasında olduğunu yineleyen ve “isyan” ve “görevi kötüye kullanma” suçlamalarını reddeden Yoon, “Anayasa Mahkemesi'nin görevi Anayasa'yı savunmak olduğundan, yargıçlardan beni çeşitli açılardan olumlu değerlendirmelerini rica ediyorum” ifadelerini kullandı.