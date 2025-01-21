Güney Kore Devlet Başkanı Yoon ilk kez hakim karşısına çıktı
Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, Anayasa Mahkemesi'nde yapılan azil davası duruşmasında liberal demokrasiye inandığını belirterek, "isyan" ve "görevi kötüye kullanma" suçlamalarını reddetti. Yoon, "Anayasa Mahkemesi'nin görevi Anayasa'yı savunmak olduğundan yargıçlardan beni çeşitli açılardan olumlu değerlendirmelerini rica ediyorum" dedi.
İLK KEZ HAKİM KARŞISINDA
Güney Kore'de ilan ettiği 6 saatlik sıkıyönetim uygulaması nedeniyle yetkileri askıya alınan Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, hakkındaki azil davasının 3'üncü duruşmasında ilk kez hakim karşısına çıktı.
Başkanlık Güvenlik Servisi'nin (PSS) aldığı yoğun güvenlik önlemleri altında Uiwang şehrindeki Seul Gözaltı Merkezi'nden Anayasa Mahkemesi'ne getirilen Yoon, yerel saatle 14.00'te duruşma salonuna girerek 8 yargıcın gelmesini bekledi.