Güney Kore istihbaratı: "Kuzey Kore, Rusya'ya bin 500 asker gönderdi"

8 MİLYONDAN FAZLA TOP VE ROKET MERMİSİ

Önümüzdeki günlerde daha fazla sayıda Kuzey Kore askerinin Rusya'ya gönderilmesinin beklendiği kaydedilen açıklamada, "Yabancı basında yer alan Rusya ve Kuzey Kore arasında doğrudan askeri iş birliği yapıldığı haberleri artık resmi olarak doğrulanmıştır” ifadelerine yer verildi.

Kuzey Kore'nin geçtiğimiz yılın Ağustos ayından bu yana Rusya'ya 13 binden fazla konteyner askeri mühimmat gönderdiği hatırlatılan açıklamada, toplamda 8 milyondan fazla top ve roket mermisinin Rusya'ya sevk edildiği kaydedildi.