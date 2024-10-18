Güney Kore istihbaratı: "Kuzey Kore, Rusya'ya bin 500 asker gönderdi"

Güney Kore İstihbarat Servisi (NIS), Kuzey Kore'nin Rusya'ya Ukrayna savaşında görevlendirilmesi muhtemel bin 500 özel kuvvet askeri gönderdiğini açıklayarak uydu fotoğraflarını paylaştı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Kuzey Kore'nin kendilerine karşı savaşmak üzere Rusya’ya 10 bin asker göndermeye hazırlandığını iddia etmişti.

Güney Kore istihbaratı: "Kuzey Kore, Rusya'ya bin 500 asker gönderdi" - 1

BİN 500 ÖZEL KUVVET ASKERİ

Kuzey Kore'nin Rusya'ya asker gönderdiği iddiaları gündemdeki yerini koruyor.

Güney Kore İstihbarat Servisi’nden (NIS) yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin Rusya'ya Ukrayna savaşında görevlendirilmesi muhtemel bin 500 özel kuvvet askeri gönderdiği bildirildi.

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Güney Kore istihbaratı: "Kuzey Kore, Rusya'ya bin 500 asker gönderdi" - 2

UYDU GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞILDI

Söz konusu askerlerin 8-13 Ekim arasında Rus donanma gemileri tarafından Rusya'nın liman kenti Vladivostok'a nakledildiği belirtilirken, asker transferine ilişkin uydu görüntüleri de kamuoyuyla paylaşıldı.

Güney Kore istihbaratı: "Kuzey Kore, Rusya'ya bin 500 asker gönderdi" - 3

8 MİLYONDAN FAZLA TOP VE ROKET MERMİSİ

Önümüzdeki günlerde daha fazla sayıda Kuzey Kore askerinin Rusya'ya gönderilmesinin beklendiği kaydedilen açıklamada, "Yabancı basında yer alan Rusya ve Kuzey Kore arasında doğrudan askeri iş birliği yapıldığı haberleri artık resmi olarak doğrulanmıştır” ifadelerine yer verildi.

Kuzey Kore'nin geçtiğimiz yılın Ağustos ayından bu yana Rusya'ya 13 binden fazla konteyner askeri mühimmat gönderdiği hatırlatılan açıklamada, toplamda 8 milyondan fazla top ve roket mermisinin Rusya'ya sevk edildiği kaydedildi.

Güney Kore istihbaratı: "Kuzey Kore, Rusya'ya bin 500 asker gönderdi" - 4

ZELENSKİ'NİN İDDİALARI

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Kuzey Kore'nin kendilerine karşı savaşmak üzere Rusya’ya 10 bin asker göndermeye hazırlandığını iddia etmişti.

İddiasını istihbarat bilgilerine dayandıran Zelenski, belirsiz sayıdaki Kuzey Kore askerinin halihazırda işgal altındaki Ukrayna topraklarında bulunduğunu belirtmişti.

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