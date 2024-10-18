Güney Kore istihbaratı: "Kuzey Kore, Rusya'ya bin 500 asker gönderdi"
Güney Kore İstihbarat Servisi (NIS), Kuzey Kore'nin Rusya'ya Ukrayna savaşında görevlendirilmesi muhtemel bin 500 özel kuvvet askeri gönderdiğini açıklayarak uydu fotoğraflarını paylaştı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Kuzey Kore'nin kendilerine karşı savaşmak üzere Rusya’ya 10 bin asker göndermeye hazırlandığını iddia etmişti.
BİN 500 ÖZEL KUVVET ASKERİ
Kuzey Kore'nin Rusya'ya asker gönderdiği iddiaları gündemdeki yerini koruyor.
Güney Kore İstihbarat Servisi’nden (NIS) yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin Rusya'ya Ukrayna savaşında görevlendirilmesi muhtemel bin 500 özel kuvvet askeri gönderdiği bildirildi.