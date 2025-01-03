Güney Kore kazasında beton duvar krizi: İhmal mi komplo mu?

Güney Kore'de 175 yolcu ve 6 uçuş görevlisinin bulunduğu yolcu uçağı pistten çıkarak duvara çarptı. Kazada, uçakta bulunan 181 kişiden 179'u hayatını kaybetti. Kazanın gerçekleştiği Muan Havalimanı'nda enkaz temizleme çalışmaları başlarken çeşitli soru işaretleri gündeme geldi. Havalimanını kullanan deneyimli pilotlar, uçaktaki patlamayı tetikleyen beton duvardan haberdar olmadıklarını iddia ediyor. Havadan bakıldığında toprak yığınından ayırt edilemeyen beton duvarın hiçbir havalimanı haritasında veya kılavuzda yer almadığı belirtiliyor. Bu iddialar ise Güney Kore tarihinin en kötü havacılık felaketlerinden birinde "ihmal mi komplu mu?" sorusunu akıllara getiriyor. İşte kaza hakkında yeni iddialar ve enkazda son durum...

Güney Kore kazasında beton duvar krizi: İhmal mi komplo mu? - 1

"BETON YIĞININ VARLIĞINDAN HABERİMİZ YOKTU"

Güney Koreli araştırmacılar, hala 181 kişiden ikisi hariç hepsinin ölümüne yol açan Jeju Air uçağının kaza nedenini araştırıyor.

Muan Uluslararası Havalimanı'nda yedi yıllık deneyime sahip bir pilot, havalimanının pistindeki beton yığınının varlığından hiçbir zaman haberdar edilmediklerini ve bunun bir toprak yığınından ayırt edilemediğini ifade etti.

DÜNYA HABERLERİ

Güney Kore kazasında beton duvar krizi: İhmal mi komplo mu? - 2

ÇARPIŞMA PATLAMAYI TETİKLEDİ

Beton yapının kazanın şiddetini önemli ölçüde arttırdığı, uçağın gövde üstü inişi sırasında duvara çarpmasının patlamayı tetiklediği düşünülüyor.

Güney Kore kazasında beton duvar krizi: İhmal mi komplo mu? - 3

"TOPRAK YIĞINI OLDUĞUNU SANDIM"

Deneyimli pilot, "Sayısız kalkış ve iniş sırasında duvarı havadan gördüm ve bunun bir toprak yığını olduğunu varsaydım. Betondan yapılmış olabileceği hiç aklıma gelmedi." dedi.

Güney Kore kazasında beton duvar krizi: İhmal mi komplo mu? - 4

"DİĞER PİLOTLAR DA HABERSİZDİ"

Hiçbir yetkilinin kendilerini haberdar etmediğini belirten pilot, "Havaalanı haritalarında veya ayrı bir kılavuzda duvarın 2 metre yüksekliğinde, 4 metre kalınlığında bir beton yapı olduğuna dair bir gösterge yoktu. Diğer pilotlar da onun gerçek doğasından habersizdi." ifadelerini kullandı.

Güney Kore kazasında beton duvar krizi: İhmal mi komplo mu? - 5

UÇAĞIN ENKAZI TEMİZLENİYOR

Ekipler kazanın gerçekleştiği Muan Havalimanı'nda enkaz temizleme çalışmalarına başladı.

Güney Kore kazasında beton duvar krizi: İhmal mi komplo mu? - 6

101 ADET UÇAK DENETLENECEK

Güney Kore Ulaştırma Bakanlığı, ülkedeki en kötü havacılık felaketinin ardından ülkedeki havayollarında bulunan 101 adet Boeing 737-800 uçağının tamamına yönelik özel denetimlerin bir hafta uzatıldığını açıkladı.

Güney Kore kazasında beton duvar krizi: İhmal mi komplo mu? - 7

CEO'YA ÜLKEDEN ÇIKIŞ YASAĞI

Güney Kore polisi, dün soruşturmanın bir parçası olarak Jeju Air ve Muan Uluslararası Havalimanı işletmecisinin ofislerine baskın düzenledi. Jeju Air'in CEO'su Kim E-bae'nin ülkeyi terk etmesi de yasaklandı.

Güney Kore kazasında beton duvar krizi: İhmal mi komplo mu? - 8

KARA KUTULARDAKİ GİZEM

Yetkililer, uçağın enkazından çıkarılan kara kutuların iniş takımlarının açılmamasının ardından pilotun iniş çabası hakkında önemli ipuçları sağlayacağını umuyor.

Kokpitteki sesleri kaydeden kara kutundan verilerin alındığı açıklandı. Şimdi bu verilerin ses dosyasına dönüştürülerek incelenmesi bekleniyor.

Güney Kore kazasında beton duvar krizi: İhmal mi komplo mu? - 9

KARA KUTU ABD'YE GÖNDERİLDİ

İkinci kara kutudaki uçuş bilgileri kaydındaki verilerin alınmasınınsa daha zor olacağına dikkat çekiliyor.

Zarar gören bu kara kutu, verilerinin çıkarılabilmesi için ABD'ye gönderildi.

Güney Kore kazasında beton duvar krizi: İhmal mi komplo mu? - 10
DAHA FAZLA GÖSTER