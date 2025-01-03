Güney Kore kazasında beton duvar krizi: İhmal mi komplo mu?

"DİĞER PİLOTLAR DA HABERSİZDİ"

Hiçbir yetkilinin kendilerini haberdar etmediğini belirten pilot, "Havaalanı haritalarında veya ayrı bir kılavuzda duvarın 2 metre yüksekliğinde, 4 metre kalınlığında bir beton yapı olduğuna dair bir gösterge yoktu. Diğer pilotlar da onun gerçek doğasından habersizdi." ifadelerini kullandı.