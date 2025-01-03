Güney Kore kazasında beton duvar krizi: İhmal mi komplo mu?
Güney Kore'de 175 yolcu ve 6 uçuş görevlisinin bulunduğu yolcu uçağı pistten çıkarak duvara çarptı. Kazada, uçakta bulunan 181 kişiden 179'u hayatını kaybetti. Kazanın gerçekleştiği Muan Havalimanı'nda enkaz temizleme çalışmaları başlarken çeşitli soru işaretleri gündeme geldi. Havalimanını kullanan deneyimli pilotlar, uçaktaki patlamayı tetikleyen beton duvardan haberdar olmadıklarını iddia ediyor. Havadan bakıldığında toprak yığınından ayırt edilemeyen beton duvarın hiçbir havalimanı haritasında veya kılavuzda yer almadığı belirtiliyor. Bu iddialar ise Güney Kore tarihinin en kötü havacılık felaketlerinden birinde "ihmal mi komplu mu?" sorusunu akıllara getiriyor. İşte kaza hakkında yeni iddialar ve enkazda son durum...
"BETON YIĞININ VARLIĞINDAN HABERİMİZ YOKTU"
Güney Koreli araştırmacılar, hala 181 kişiden ikisi hariç hepsinin ölümüne yol açan Jeju Air uçağının kaza nedenini araştırıyor.
Muan Uluslararası Havalimanı'nda yedi yıllık deneyime sahip bir pilot, havalimanının pistindeki beton yığınının varlığından hiçbir zaman haberdar edilmediklerini ve bunun bir toprak yığınından ayırt edilemediğini ifade etti.