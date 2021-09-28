Güney Kore, köpek eti yemeyi yasaklamayı planlıyor

HAYVANLARA İŞKENCE YASAK AMA ONLARI YEMEK YASAK DEĞİL

Diğer taraftan, ülkede köpeklerin ve kedilerin halihazırda acımasızca öldürülmesini yasaklayan bir yasa zaten var. Ancak tüketimin kendisi yasak değil. Son yıllarda, özellikle hayvanları evcil hayvan olarak tutmak için artan bir trendin ortasında, insanlar köpek eti yemekten vazgeçti. Sonuç olarak, ülkenin en büyük köpek eti pazarlarından üçü kapandı.