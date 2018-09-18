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Güney Kore lideri Pyongyang'ta

NTV Haber, Reuters

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in Kore Zirvesi'ne katılmak üzere Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'a gitti.

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    Güney Kore Lideri Moon Jae-in havalimanında Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un tarafından törenle karşılandı.
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    . Moon'u karşılayan Kuzey Koreliler Birleşik Kore'yi gösteren bayraklar taşıdı.
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    Birlikte öğle yemeği yiyecek olan liderler ardından resmi görüşmelerde bulunacak. Görüşme Moon ve Kim arasındaki 3'üncü görüşme olarak kayıtlara geçti.
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    Kuzey ve Güney kore liderlerinin yarımadada tansiyonu düşürmeye yönelik askeri bir anlaşmaya da imza atmaları bekleniyor.
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    Moon Jae-in 2007'den beri Kuzey Kore'ye giden ilk Güney Kore lideri oldu.

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