Güney Kore lideri Pyongyang'ta
NTV Haber, Reuters
Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in Kore Zirvesi'ne katılmak üzere Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'a gitti.
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1Güney Kore Lideri Moon Jae-in havalimanında Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un tarafından törenle karşılandı.
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2. Moon'u karşılayan Kuzey Koreliler Birleşik Kore'yi gösteren bayraklar taşıdı.
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3Birlikte öğle yemeği yiyecek olan liderler ardından resmi görüşmelerde bulunacak. Görüşme Moon ve Kim arasındaki 3'üncü görüşme olarak kayıtlara geçti.
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4Kuzey ve Güney kore liderlerinin yarımadada tansiyonu düşürmeye yönelik askeri bir anlaşmaya da imza atmaları bekleniyor.
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Moon Jae-in 2007'den beri Kuzey Kore'ye giden ilk Güney Kore lideri oldu.
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