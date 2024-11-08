Güney Kore ordusu, Kuzey'in baskısına karşı: Balistik füze savaşları kapıda!

"KUZEY KORE PROVOKASYONUNA KARŞILIK VERİLECEK"

Ordu tarafından yayınlanan açıklamada, "Bu gerçek atış tatbikatı ordumuzun Kuzey Kore'nin provokasyonuna karşılık verme konusundaki güçlü kararlılığını ve düşman hedeflerine karşı hassas saldırılar gerçekleştirme kabiliyetini göstermiştir." ifadeleri kullanıldı.

Güney Kore ordusunun ABD güçleri ile iş birliği içinde Kuzey Kore’nin askeri faaliyetlerini yakından izlemeyi sürdürdüğü ifade edildi.

Güney Kore ordusunun, Pyongyang'ın herhangi bir provokasyonuna "ezici bir şekilde" karşılık vermeye hazır olduğu vurgulandı.