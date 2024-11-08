Güney Kore ordusu, Kuzey'in baskısına karşı: Balistik füze savaşları kapıda!

Kore Yarımadası ve çevresinde gerilim tırmanmaya devam ediyor. Güney Kore ordusu, yapılan gerçek atış tatbikatı kapsamında Sarı Deniz istikametine "Hyunmoo-II" tipi kısa menzilli bir balistik füze fırlatıldığını açıkladı. Kuzey Kore, son olarak "dünyanın en güçlü stratejik füzesi" olarak tanımladığı "Hwasong-19" kıtalararası balistik füzesini test etmişti. Kuzey Kore Savunma Bakanlığı, rekor süre ve mesafeyle kıtalararası balistik füze denemesi gerçekleştirildiğini duyurmuştu.

Güney Kore ordusu, Kuzey'in baskısına karşı: Balistik füze savaşları kapıda! - 1

GÜNEY KORE'DEN MİSİLLEME

Güney Kore ordusundan Kuzey Kore'nin gerçekleştirdiği balistik füze denemelerine misilleme geldi.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından (JCS) yapılan açıklamada, dün ülkenin Güney Chungcheong eyaletine bağlı Taean bölgesinde gerçek atış tatbikatı yapıldığı bildirildi.

DÜNYA HABERLERİ

Güney Kore ordusu, Kuzey'in baskısına karşı: Balistik füze savaşları kapıda! - 2

KISA MENZİLLİ FÜZE FIRLATILDI

Kuzey Kore’den gelecek bir balistik füze saldırısına yanıt senaryosu çerçevesinde gerçekleştirilen tatbikatta, Sarı Deniz istikametine "Hyunmoo-II" tipi bir kısa menzilli balistik füze fırlatıldığı aktarıldı.

Güney Kore ordusu, Kuzey'in baskısına karşı: Balistik füze savaşları kapıda! - 3

"KUZEY KORE PROVOKASYONUNA KARŞILIK VERİLECEK"

Ordu tarafından yayınlanan açıklamada, "Bu gerçek atış tatbikatı ordumuzun Kuzey Kore'nin provokasyonuna karşılık verme konusundaki güçlü kararlılığını ve düşman hedeflerine karşı hassas saldırılar gerçekleştirme kabiliyetini göstermiştir." ifadeleri kullanıldı.

Güney Kore ordusunun ABD güçleri ile iş birliği içinde Kuzey Kore’nin askeri faaliyetlerini yakından izlemeyi sürdürdüğü ifade edildi. 

Güney Kore ordusunun, Pyongyang'ın herhangi bir provokasyonuna "ezici bir şekilde" karşılık vermeye hazır olduğu vurgulandı.

Güney Kore ordusu, Kuzey'in baskısına karşı: Balistik füze savaşları kapıda! - 4

KUZEY KORE ART ARDA FÜZE FIRLATIYOR

Geçen hafta "dünyanın en güçlü stratejik füzesi" olarak tanımladığı Hwasong-19 kıtalararası balistik füzesini başarılı bir şekilde test ettiğini duyuran Kuzey Kore, son olarak salı günü Japon Denizi istikametine çok sayıda kısa menzilli balistik füze fırlatmıştı.

Güney Kore ordusu, Kuzey'in baskısına karşı: Balistik füze savaşları kapıda! - 5

Kuzey Kore'nin Kore Yarımadası ve çevresinde gerilimi tırmandıran adımları, Güney Kore, Japonya ve ABD'yi teyakkuza geçirmişti.

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