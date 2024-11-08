Güney Kore ordusu, Kuzey'in baskısına karşı: Balistik füze savaşları kapıda!
Kore Yarımadası ve çevresinde gerilim tırmanmaya devam ediyor. Güney Kore ordusu, yapılan gerçek atış tatbikatı kapsamında Sarı Deniz istikametine "Hyunmoo-II" tipi kısa menzilli bir balistik füze fırlatıldığını açıkladı. Kuzey Kore, son olarak "dünyanın en güçlü stratejik füzesi" olarak tanımladığı "Hwasong-19" kıtalararası balistik füzesini test etmişti. Kuzey Kore Savunma Bakanlığı, rekor süre ve mesafeyle kıtalararası balistik füze denemesi gerçekleştirildiğini duyurmuştu.
GÜNEY KORE'DEN MİSİLLEME
Güney Kore ordusundan Kuzey Kore'nin gerçekleştirdiği balistik füze denemelerine misilleme geldi.
Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından (JCS) yapılan açıklamada, dün ülkenin Güney Chungcheong eyaletine bağlı Taean bölgesinde gerçek atış tatbikatı yapıldığı bildirildi.