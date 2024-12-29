Güney Kore uçağındaki yolcunun son mesajı: "Son sözlerimi söylemeli miyim?"
Güney Kore'de 175 yolcu ve 6 uçuş görevlisinin bulunduğu yolcu uçağı Muan Havalimanı'nda pistten çıkarak duvara çarptı. İlk belirlemelere göre 179 kişinin yaşamını yitirdiği tespit edildi. Uçaktaki herkesin öldüğü varsayılan kazadan mucize eseri olarak 2 kişi kurtulmayı başardı. Güney Kore Ulaştırma Bakanlığı, uçağa kaza gerçekleşmeden önce kuş çarpması için uyarı gönderildiğini açıkladı. Uçaktaki bir yolcunun bir akrabasına uçağın motoruna kuş sıkıştığını söylemek için mesaj attığı ileri sürüldü. Yolcunun tüyler ürperten son mesajının ise, "Son sözlerimi söylemeli miyim?" olduğu iddia ediliyor.
KAZADAN MUCİZE KURTULUŞ
Tayland'ın Bangkok şehrinden kalkan Jeju Air firmasına ait yolcu uçağı Güney Kore'de pistten çıkarak duvara çarptı.
175 yolcu ve 6 uçuş görevlisinin bulunduğu uçakta 179 kişi hayatını kaybetti.
Uçaktaki herkesin öldüğü varsayılan kazadan mucize eseri olarak 2 kişi kurtulmayı başardı.