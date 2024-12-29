Güney Kore uçağındaki yolcunun son mesajı: "Son sözlerimi söylemeli miyim?"

HAVAYOLU ŞİRKETİNDEN ÖZÜR

Uçağı düşen havayolu şirketinin CEO'su Kim E-bae, şirketin internet sitesinde resmi bir açıklama yayınladı.

CEO açıklamasında, "Öncelikle, Jeju Air'e güvenen herkesten özür dilemek için başımızı eğiyoruz. Her şeyden önce, bu kazada hayatını kaybeden yolcuların ailelerine en derin taziyelerimizi ve özürlerimizi iletiyoruz. Şu anda, kazanın nedenini belirlemek zor ve ilgili hükümet kurumlarından resmi soruşturma sonuçlarını beklemeliyiz." ifadelerine yer verdi.