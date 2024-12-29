Güney Kore uçağındaki yolcunun son mesajı: "Son sözlerimi söylemeli miyim?"

Güney Kore'de 175 yolcu ve 6 uçuş görevlisinin bulunduğu yolcu uçağı Muan Havalimanı'nda pistten çıkarak duvara çarptı. İlk belirlemelere göre 179 kişinin yaşamını yitirdiği tespit edildi. Uçaktaki herkesin öldüğü varsayılan kazadan mucize eseri olarak 2 kişi kurtulmayı başardı. Güney Kore Ulaştırma Bakanlığı, uçağa kaza gerçekleşmeden önce kuş çarpması için uyarı gönderildiğini açıkladı. Uçaktaki bir yolcunun bir akrabasına uçağın motoruna kuş sıkıştığını söylemek için mesaj attığı ileri sürüldü. Yolcunun tüyler ürperten son mesajının ise, "Son sözlerimi söylemeli miyim?" olduğu iddia ediliyor.

Güney Kore uçağındaki yolcunun son mesajı: "Son sözlerimi söylemeli miyim?" - 1

KAZADAN MUCİZE KURTULUŞ

Tayland'ın Bangkok şehrinden kalkan Jeju Air firmasına ait yolcu uçağı Güney Kore'de pistten çıkarak duvara çarptı.

175 yolcu ve 6 uçuş görevlisinin bulunduğu uçakta 179 kişi hayatını kaybetti.

Uçaktaki herkesin öldüğü varsayılan kazadan mucize eseri olarak 2 kişi kurtulmayı başardı.

YOLCU UÇAĞI ALEV TOPUNA DÖNDÜ

DÜNYA HABERLERİ

Güney Kore uçağındaki yolcunun son mesajı: "Son sözlerimi söylemeli miyim?" - 2

TÜYLER ÜRPERTEN SON MESAJ

Reuters'ın haberine göre, uçaktaki yolculardan biri akrabasına uçağın motoruna bir kuşun sıkıştığını söylemek için mesaj attı.

Yolcunun son mesajının, "Son sözlerimi söylemeli miyim?" olduğu bildirildi.

Güney Kore uçağındaki yolcunun son mesajı: "Son sözlerimi söylemeli miyim?" - 3

İTFAİYE TEŞKİLATINDAN AÇIKLAMA

Güney Kore itfaiye teşkilatı, yüzlerce can kaybına yol açan kazayla ilgili bir açıklama yaptı.

İtfaiye teşkilatı, "Uçak neredeyse tamamen yok oldu ve ölen kişileri tespit etmek giderek zorlaşıyor. Kalıntıları bulup tespit ettiğimiz için süreç zaman alıyor." ifadelerini kullandı.

Güney Kore uçağındaki yolcunun son mesajı: "Son sözlerimi söylemeli miyim?" - 4

SON 30 YILIN EN ÖLÜMCÜL KAZASI

Kazanın, Güney Koreli bir havayolunun karıştığı yaklaşık son 30 yılın en ölümcül uçak kazalarından biri olduğu aktarıldı.

İlk belirlemelere göre kazaya iniş takımlarında yaşanan arızanın neden olduğu düşünülüyor.

Güney Kore Ulaştırma Bakanlığı, uçağa kaza gerçekleşmeden önce kuş çarpması için uyarı gönderildiğini açıkladı.

Güney Kore uçağındaki yolcunun son mesajı: "Son sözlerimi söylemeli miyim?" - 5

HAVAYOLU ŞİRKETİNDEN ÖZÜR

Uçağı düşen havayolu şirketinin CEO'su Kim E-bae, şirketin internet sitesinde resmi bir açıklama yayınladı.

CEO açıklamasında, "Öncelikle, Jeju Air'e güvenen herkesten özür dilemek için başımızı eğiyoruz. Her şeyden önce, bu kazada hayatını kaybeden yolcuların ailelerine en derin taziyelerimizi ve özürlerimizi iletiyoruz. Şu anda, kazanın nedenini belirlemek zor ve ilgili hükümet kurumlarından resmi soruşturma sonuçlarını beklemeliyiz." ifadelerine yer verdi.

Güney Kore uçağındaki yolcunun son mesajı: "Son sözlerimi söylemeli miyim?" - 6

Düşen uçağın izlediği rotaya dair radar görüntüleri ise takip uygulamalarının sitelerinde paylaşıldı.

Güney Kore uçağındaki yolcunun son mesajı: "Son sözlerimi söylemeli miyim?" - 7
DAHA FAZLA GÖSTER