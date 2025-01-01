Güney Kore uçağının kara kutusundaki sır: Pilotlar en son ne konuştu?
Güney Kore, kendi topraklarında meydana gelen en kötü uçak kazasında ölen 179 kişinin yasını tutuyor. Şimdi ise en önemli tartışma konusu kazaya yol açan nedenler. Uçaktan çıkarılan iki kara kutu üzerinde incelemeler sürüyor. Uçağın kara kutuları, araştırmacıların pilotların son iletişimlerini duymasını sağlayacak. Ancak uçuş veri kaydedicisinin "eksik bir bağlantıyla bulunduğu" belirtildi. Cihazdaki beklenmedik hasar, Güney Kore topraklarında yaşanan en kötü havacılık felaketinin temeline inme çabalarını uzatabilir.
KAZANIN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR
Güney Koreli araştırmacılar, hala 181 kişiden ikisi hariç hepsinin ölümüne yol açan Jeju Air uçağının kaza nedenini araştırıyor.
Uzmanlar, uçaktan alınan iki "kara kutudan" birinden veri çıkarmayı başardı.