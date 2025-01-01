Güney Kore uçağının kara kutusundaki sır: Pilotlar en son ne konuştu?

UÇAK ALEV TOPUNA DÖNDÜ

Tayland'dan dönüş uçuşu yapan ve içinde 175 yolcu ve altı mürettebat bulunan uçak, ülkenin güneybatısındaki Muan Uluslararası Havalimanı pistine gövde üstü indiği sırada kokpitten mayday çağrısı yapıldı.

Uçak pistte hızla ilerlerken bariyerlere çarptı ve alev aldı.

Uçaktaki herkes öldü, sadece iki uçuş görevlisi uçağın arka tarafında yanan enkazdan çıkarıldı.