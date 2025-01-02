Güney Kore uçak kazasının şokunda: Aileler enkaz alanına götürüldü

Güney Kore'de uçak kazasında ölen 179 kişinin kimlikleri tespit edildi. Yakınlarını kaybedenler enkaz alanına götürüldü. Cesetler tanınmaz halde olduğu için ailelerden alınan DNA örnekleri sayesinde kimlik belirleme işlemleri tamamlanabildi. Cenaze işlemlerine hız verileceği açıklandı. Uçağın zarar gören kara kutularından birisiyse incelemek üzere Amerika Birleşik Devletleri'ne götürülecek.

Güney Kore uçak kazasının şokunda: Aileler enkaz alanına götürüldü - 1

Güney Kore'deki uçak kazasında yakınlarını kaybedenler enkaz alanına götürüldü.

Kaza yerini görmek yaşadıkları acıları daha da artırdı. Aileler burada dua etti.

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Güney Kore uçak kazasının şokunda: Aileler enkaz alanına götürüldü - 2

HAVALİMANINDA ANMA KÖŞESİ

Ölenler için havalimanın içinde de bir anma köşesi oluşturdu. Yakınlarını kaybedenler bu anma köşesini de ziyaret etti.

Güney Kore uçak kazasının şokunda: Aileler enkaz alanına götürüldü - 3

KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ

Kazada ölen 179 kişinin kimliğinin belirlenmesi çalışmalarıysa zorlu bir sürecin ardından tamamlandı.

Cesetler tanınmaz halde olduğu için ailelerden alınan DNA örnekleri sayesinde işlemler tamamlanabildi.

Güney Kore uçak kazasının şokunda: Aileler enkaz alanına götürüldü - 4

KARA KUTULAR KİLİT ROL OYNAYACAK

Kimliklerin tespit edilmesinin ardından cenaze işlemleri başlatıldı. Kazanın nedenine ilişkin soruşturmaysa sürüyor.

Çalışmalara Amerika Birleşik Devletleri'nden de müfettişler destek veriyor.

Kazanın nedeninin bulunmasında kara kutuların kilit rol oynaması bekleniyor.

Güney Kore uçak kazasının şokunda: Aileler enkaz alanına götürüldü - 5

Kokpitteki sesleri kaydeden kara kutundan verilerin alındığı açıklandı. Şimdi bu verilerin ses dosyasına dönüştürülerek incelenmesi bekleniyor.

Güney Kore uçak kazasının şokunda: Aileler enkaz alanına götürüldü - 6

İkinci kara kutudaki uçuş bilgileri kaydındaki verilerin alınmasınınsa daha zor olacağına dikkat çekiliyor.

Zarar gören bu kara kutunun verilerinin çıkarılabilmesi için ABD'ye gönderileceği açıklandı.

Güney Kore uçak kazasının şokunda: Aileler enkaz alanına götürüldü - 7

181 kişiyi taşıyan yolcu uçağı, pazar günü acil iniş yapmaya çalışırken pisten çıkarak duvara çarpıştı.

Güney Kore uçak kazasının şokunda: Aileler enkaz alanına götürüldü - 8

Uçaktan kurtulan ve mürettebattan olduğu açıklanan 2 kişininse tedavisi hastanede sürüyor.

Bu kişilerin uçağın kuyruk bölümünde bulundukları belirtildi.

Güney Kore uçak kazasının şokunda: Aileler enkaz alanına götürüldü - 9

Jeju Havayolları'na ait Boeing 737-800 tipi uçağın pilotu, kontrol merkezinden aldığı uyarının ardından uçağın kuşa çarptığını kuleye bildirirek iniş izni istemişti.

Güney Kore uçak kazasının şokunda: Aileler enkaz alanına götürüldü - 10

Ön taraftaki iniş takımları açılmadan inen uçak, gövde üzerinde sürüklenerek pistten çıkmış, ardından pistin sonundaki beton duvara çarparak alev topuna dönmüştü.

Güney Kore uçak kazasının şokunda: Aileler enkaz alanına götürüldü - 11
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