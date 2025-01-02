Güney Kore uçak kazasının şokunda: Aileler enkaz alanına götürüldü
Güney Kore'de uçak kazasında ölen 179 kişinin kimlikleri tespit edildi. Yakınlarını kaybedenler enkaz alanına götürüldü. Cesetler tanınmaz halde olduğu için ailelerden alınan DNA örnekleri sayesinde kimlik belirleme işlemleri tamamlanabildi. Cenaze işlemlerine hız verileceği açıklandı. Uçağın zarar gören kara kutularından birisiyse incelemek üzere Amerika Birleşik Devletleri'ne götürülecek.
Güney Kore'deki uçak kazasında yakınlarını kaybedenler enkaz alanına götürüldü.
Kaza yerini görmek yaşadıkları acıları daha da artırdı. Aileler burada dua etti.