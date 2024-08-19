Güney Kore ve ABD'den 11 günlük savunma tatbikatı
Güney Kore ve ABD, "topyekun savaş senaryosu" çerçevesinde gerçekleştirilen 11 günlük ortak Ulchi Özgürlük Kalkanı (UFS) tatbikatına başladı.
Kuzey Kore'nin balistik füze denemeleri ve sınır hattındaki askeri faaliyetlerini artırması Kore Yarımadası ile çevresinde güvenlik endişelerine neden olurken, Güney Kore ve ABD’den ortak bir savunma hamlesi geldi.
İki ülke topyekun savaş senaryosu çerçevesinde gerçekleştirilen 11 günlük Ulchi Özgürlük Kalkanı (UFS) tatbikatına bugün başladı.