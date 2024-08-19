Güney Kore ve ABD'den 11 günlük savunma tatbikatı

MUHTEMEL ÇATIŞMA UYARISI

Pyongyang'ın muhtemel bir çatışmanın ilk aşamalarında şiddet, propaganda ve ajitasyon yoluyla toplumsal istikrarsızlığa neden olmaya çalışabileceği konusunda uyaran Yoon, "Bölünmeyi engellemek ve insanların direnme kararlılığını arttırmak için sürekli olarak yöntemler aramalıyız" dedi.

Yoon, ulusal güvenliği korumak ve savaş hazırlığını artırmak için kritik altyapılar ile tesislerin sıkı şekilde korunması gerektiğini de sözlerine ekledi.