Güney Kore'de 179 can alan duvar havalimanından kaldırılacak

KAZA HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Güney Kore Ulaştırma Bakanlığı, pilotun kulenin yaptığı kuş çarpması uyarısından sonra acil iniş izni istediğini ve iniş takımları kapalı şekilde gövde üzerine iniş yaptığını açıklarken, kazanın kesin nedenini belirlemek üzere soruşturma başlatılmıştı.