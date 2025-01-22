Güney Kore'de 179 can alan duvar havalimanından kaldırılacak
Güney Kore Ulaştırma Bakanlığı, 179 kişinin ölümüyle sonuçlanan kazada uçağın çarptığı pist sonundaki beton duvarın kaldırılacağını açıkladı. Pist bitiminde bulunan ve kazanın bilançosunu ağırlaştırdığı belirtilen beton duvar eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Kazanın ardından sorumluluğu kabul eden üst düzey yetkililerden özür ve istifalar gelmişti.
Güney Kore’deki Muan Uluslararası Havalimanı'nda 179 kişinin hayatına mal olan uçak kazasına dair soruşturma sürüyor.