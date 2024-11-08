Güney Kore'de 27 kişilik tekne battı: 2 ölü, 12 kayıp
Güney Kore'de 27 kişinin bulunduğu bir balıkçı teknesi Jeju Adası açıklarında battı. Kurtarılan 15 kişiden ikisi hayatını kaybederken, kayıp 12 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Kaza sırasında biri aşçı olan iki kişinin teknenin içinde olduğu, mürettebatın çoğunun ise can yeleği olmadan güvertede çalıştığı aktarıldı. Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.
129 TONLUK TEKNE BATTI
Güney Kore'nin Jeju Adası açıklarında kaza meydana geldi.
Jeju Sahil Güvenlik Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, 16'sı Güney Koreli ve 11'i yabancı olmak üzere 27 mürettebat taşıyan 129 tonluk Geumseong adlı balıkçı teknesinin yerel saatle 04.30 sıralarında battığı bildirildi.