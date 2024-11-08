Güney Kore'de 27 kişilik tekne battı: 2 ölü, 12 kayıp

Güney Kore'de 27 kişinin bulunduğu bir balıkçı teknesi Jeju Adası açıklarında battı. Kurtarılan 15 kişiden ikisi hayatını kaybederken, kayıp 12 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Kaza sırasında biri aşçı olan iki kişinin teknenin içinde olduğu, mürettebatın çoğunun ise can yeleği olmadan güvertede çalıştığı aktarıldı. Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.

Güney Kore'de 27 kişilik tekne battı: 2 ölü, 12 kayıp - 1

129 TONLUK TEKNE BATTI

Güney Kore'nin Jeju Adası açıklarında kaza meydana geldi.

Jeju Sahil Güvenlik Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, 16'sı Güney Koreli ve 11'i yabancı olmak üzere 27 mürettebat taşıyan 129 tonluk Geumseong adlı balıkçı teknesinin yerel saatle 04.30 sıralarında battığı bildirildi. 

DÜNYA HABERLERİ

Güney Kore'de 27 kişilik tekne battı: 2 ölü, 12 kayıp - 2

15 KİŞİ KURTARILDI

Mürettebatın yaptığı yardım çağrısı üzerine bölgeye çok sayıda arama ve kurtarma ekibi sevk edilirken, 2'si bilinci kapalı olan toplam 15 kişinin kurtarılarak hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Güney Kore'de 27 kişilik tekne battı: 2 ölü, 12 kayıp - 3

İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Durumu ağır olan iki kişinin hastanede hayatını kaybettiği, 10'u Güney Koreli ve ikisi yabancı 12 kayıp mürettebatı arama çalışmalarının sürdüğü açıklandı.

Güney Kore'de 27 kişilik tekne battı: 2 ölü, 12 kayıp - 4

ANİDEN ALABORA OLDU

Sağ kurtarılan mürettebatın ifadelerine göre ise, Geumseong adlı teknenin tutulan balıkların başka bir tekneye aktarıldığı sırada henüz bilinmeyen bir nedenle aniden alabora olduğu ve battığı belirtildi.

Kaza sırasında biri aşçı olan iki kişinin teknenin içinde olduğu, mürettebatın çoğunun ise can yeleği olmadan güvertede çalıştığı öğrenildi.

Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.

DAHA FAZLA GÖSTER