Güney Kore'de 27 kişilik tekne battı: 2 ölü, 12 kayıp

ANİDEN ALABORA OLDU

Sağ kurtarılan mürettebatın ifadelerine göre ise, Geumseong adlı teknenin tutulan balıkların başka bir tekneye aktarıldığı sırada henüz bilinmeyen bir nedenle aniden alabora olduğu ve battığı belirtildi.

Kaza sırasında biri aşçı olan iki kişinin teknenin içinde olduğu, mürettebatın çoğunun ise can yeleği olmadan güvertede çalıştığı öğrenildi.

Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.