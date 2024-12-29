Güney Kore'de 30 yılın en ölümcül uçak kazası: Dünyadan ilk tepkiler

Güney Kore'de 175 yolcu ve 6 uçuş görevlisinin bulunduğu yolcu uçağı Muan Havalimanı'nda pistten çıkarak duvara çarptı. Kaza sonucunda uçakta bulunan 2 mürettebat görevlisi hariç herkes yaşamını yitirdi. Uçaktaki en genç yolcunun üç yaşında bir çocuk, en yaşlı yolcunun ise 78 yaşında bir erkek olduğu aktarıldı. Güney Kore'de hükümet, 4 Ocak'a kadar bir haftalık ulusal yas ilan etti. Peki Güney Kore'de son 30 yılda gerçekleşen en ölümcül uçak kazasına Avrupa ve dünyadan nasıl tepkiler geldi?

Güney Kore'de 30 yılın en ölümcül uçak kazası: Dünyadan ilk tepkiler - 1

SADECE İKİ KİŞİ KURTULDU

Tayland'ın Bangkok şehrinden kalkan Jeju Air firmasına ait yolcu uçağı Güney Kore'de pistten çıkarak duvara çarptı.

175 yolcu ve 6 uçuş görevlisinin bulunduğu uçakta 179 kişi hayatını kaybetti.

Uçaktaki herkesin öldüğü varsayılan kazadan mucize eseri olarak 2 kişi kurtulmayı başardı.

DÜNYA HABERLERİ

Güney Kore'de 30 yılın en ölümcül uçak kazası: Dünyadan ilk tepkiler - 2

TÜRKİYE: YARALILARA ACİL ŞİFALAR DİLİYORUZ

Dışişleri Bakanlığı, Güney Kore'deki uçak kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Güney Kore'deki Muan Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasından derin üzüntü duyulduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Bu elim kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Kore Cumhuriyeti halkına taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Güney Kore'de 30 yılın en ölümcül uçak kazası: Dünyadan ilk tepkiler - 3

AVRUPA BİRLİĞİ: EN DERİN TAZİYELERİMİZİ SUNUYORUZ

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, X hesabından yaptığı paylaşımda, kazadan duyduğu üzüntüyü belirtti.

AB'nin Güney Kore'ye desteğini bildiren von der Leyen, "Hayatını kaybedenlerin ailelerine ve tüm Güney Kore halkına en derin taziyelerimi sunuyorum." ifadesine yer verdi.

Güney Kore'de 30 yılın en ölümcül uçak kazası: Dünyadan ilk tepkiler - 4

ALMANYA: GÜNEY KORE'DEN KORKUNÇ HABERLER ALDIK

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Güney Kore'de meydana gelen ölümcül uçak kazasında hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerini iletti.

Scholz, “Güney Kore'de çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği korkunç bir uçak kazası haberi aldık. Kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyor ve yaralılara acil şifalar diliyoruz.” açıklamasında bulundu.

Güney Kore'de 30 yılın en ölümcül uçak kazası: Dünyadan ilk tepkiler - 5

BOEING: HAVAYOLU ŞİRKETİYLE TEMAS HALİNDEYİZ

Amerikan havacılık devi Boeing, Güney Kore'de bir yolcu uçağının ölümcül bir şekilde düşmesinin ardından başsağlığı dileklerinde bulundu.

Şirket, Güney Kore'nin Jeju Air şirketiyle temas halinde olduğunu söyledi.

Jeju Air, kazaya karışan uçağın Boeing yapımı bir 737-800 yolcu jeti olduğunu bildirmişti.

Güney Kore'de 30 yılın en ölümcül uçak kazası: Dünyadan ilk tepkiler - 6

ÇİN: EN DERİN BAŞSAĞLIĞI DİLEKLERİMİ GÖNDERİYORUM

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping de Güney Kore’ye başsağlığı diledi.

Güney Kore Geçici Devlet Başkanı Choi Sang-mok’a taziye mesajı gönderen Çin Devlet Başkanı, “Çin hükümeti ve halkı adına kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına en derin başsağlığı dileklerimi gönderiyorum, yaralılara da acil şifa diliyorum.” dedi.

Güney Kore'de 30 yılın en ölümcül uçak kazası: Dünyadan ilk tepkiler - 7

UKRAYNA: ÖLÇÜLEMEZ BİR TRAJEDİ

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy de, “Muan Uluslararası Havalimanı'nda meydana gelen ve çok sayıda can kaybına yol açan kazasya ilişkin trajik haberi aldık. Kaybedilen her bir hayat ölçülemez bir trajedidir. Ukrayna halkı ve şahsım adına kederli ailelere, Kore halkına ve Güney Kore Geçici Devlet Başkanı Choi Sang-mok’a en içten taziyelerimi sunuyorum. Acınızı paylaşıyoruz ve bu kederli günlerinde Kore halkının yanındayız” ifadelerini kullandı.

Güney Kore'de 30 yılın en ölümcül uçak kazası: Dünyadan ilk tepkiler - 8

İNGİLTERE: UÇAK KAZASI HABERİNİ DERİN BİR ÜZÜNTÜYLE ÖĞRENDİK

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy de mesajında, “Güney Kore'de gece meydana gelen uçak kazası haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Güney Kore ve Tayland halkına ve sevdiklerini kaybeden herkese en içten taziyelerimi sunuyorum” ifadelerine yer verdi.

DAHA FAZLA GÖSTER