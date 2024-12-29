Güney Kore'de 30 yılın en ölümcül uçak kazası: Dünyadan ilk tepkiler
Güney Kore'de 175 yolcu ve 6 uçuş görevlisinin bulunduğu yolcu uçağı Muan Havalimanı'nda pistten çıkarak duvara çarptı. Kaza sonucunda uçakta bulunan 2 mürettebat görevlisi hariç herkes yaşamını yitirdi. Uçaktaki en genç yolcunun üç yaşında bir çocuk, en yaşlı yolcunun ise 78 yaşında bir erkek olduğu aktarıldı. Güney Kore'de hükümet, 4 Ocak'a kadar bir haftalık ulusal yas ilan etti. Peki Güney Kore'de son 30 yılda gerçekleşen en ölümcül uçak kazasına Avrupa ve dünyadan nasıl tepkiler geldi?
SADECE İKİ KİŞİ KURTULDU
Tayland'ın Bangkok şehrinden kalkan Jeju Air firmasına ait yolcu uçağı Güney Kore'de pistten çıkarak duvara çarptı.
175 yolcu ve 6 uçuş görevlisinin bulunduğu uçakta 179 kişi hayatını kaybetti.
Uçaktaki herkesin öldüğü varsayılan kazadan mucize eseri olarak 2 kişi kurtulmayı başardı.