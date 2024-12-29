Güney Kore'de 30 yılın en ölümcül uçak kazası: Dünyadan ilk tepkiler

UKRAYNA: ÖLÇÜLEMEZ BİR TRAJEDİ

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy de, “Muan Uluslararası Havalimanı'nda meydana gelen ve çok sayıda can kaybına yol açan kazasya ilişkin trajik haberi aldık. Kaybedilen her bir hayat ölçülemez bir trajedidir. Ukrayna halkı ve şahsım adına kederli ailelere, Kore halkına ve Güney Kore Geçici Devlet Başkanı Choi Sang-mok’a en içten taziyelerimi sunuyorum. Acınızı paylaşıyoruz ve bu kederli günlerinde Kore halkının yanındayız” ifadelerini kullandı.