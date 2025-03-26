Güney Kore'de alevler bin 300 yıllık tapınağı yok etti

EN AZ 18 KİŞİ ÖLDÜ

İçişleri Emniyet Bakanlığı'nın yayınladığı durum raporuna göre, ülkenin güney bölgelerinde kuru hava ve kuvvetli rüzgarların da etkisiyle çıkan orman yangınlarında en az 18 kişi öldü, 19 kişi yaralandı.

Yetkililer, ölenler arasında orman yangınıyla mücadele için görevlendirilen dört memurun da bulunduğunu açıkladı.