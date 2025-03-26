Güney Kore'de alevler bin 300 yıllık tapınağı yok etti
Güney Kore'de orman yangınları, benzeri görülmemiş zararlar vermeye devam ediyor. Ülkenin gördüğü en şiddetli yangında güneydeki Budist tapınağı Gounsa tamamen kül oldu. Bin 300 yıllık tapınaktan geriye sadece tören çanı kaldı.
TAPINAKTAN GERİYE TÖREN ÇANI KALDI
Güney Kore'nin güneydoğusunda çıkan ve en az 18 kişinin ölümüne yol açan 'benzeri görülmemiş' orman yangınları yüzyıllardır ayakta kalan bir Budist tapınağı yıktı.
Başkent Seul'ün 200 kilometre güneydoğusunda bulunan Uiseong İlçesi'ndeki bin 300 yıllık Gounsa Tapınağı tamamen yandı ve geriye sadece tören çanı kaldı.