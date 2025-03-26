imsakiye

Güney Kore'de alevler bin 300 yıllık tapınağı yok etti

Güney Kore'de orman yangınları, benzeri görülmemiş zararlar vermeye devam ediyor. Ülkenin gördüğü en şiddetli yangında güneydeki Budist tapınağı Gounsa tamamen kül oldu. Bin 300 yıllık tapınaktan geriye sadece tören çanı kaldı.

Güney Kore'de alevler bin 300 yıllık tapınağı yok etti - 1

TAPINAKTAN GERİYE TÖREN ÇANI KALDI

Güney Kore'nin güneydoğusunda çıkan ve en az 18 kişinin ölümüne yol açan 'benzeri görülmemiş' orman yangınları yüzyıllardır ayakta kalan bir Budist tapınağı yıktı.

Başkent Seul'ün 200 kilometre güneydoğusunda bulunan Uiseong İlçesi'ndeki bin 300 yıllık Gounsa Tapınağı tamamen yandı ve geriye sadece tören çanı kaldı.

DÜNYA HABERLERİ

Güney Kore'de alevler bin 300 yıllık tapınağı yok etti - 2

ESERLER TAŞINARAK KURTARILDI

Tarihi alanda bulunan ve devletin hazine olarak nitelediği oturan Buda heykeli de dahil olmak üzere bazı eserlerin, yaklaşan yangından önce başka tapınaklara taşınarak yangından kurtulduğu belirtildi.

Güney Kore'de alevler bin 300 yıllık tapınağı yok etti - 3

EN AZ 18 KİŞİ ÖLDÜ

İçişleri Emniyet Bakanlığı'nın yayınladığı durum raporuna göre, ülkenin güney bölgelerinde kuru hava ve kuvvetli rüzgarların da etkisiyle çıkan orman yangınlarında en az 18 kişi öldü, 19 kişi yaralandı.

Yetkililer, ölenler arasında orman yangınıyla mücadele için görevlendirilen dört memurun da bulunduğunu açıkladı.

Güney Kore'de alevler bin 300 yıllık tapınağı yok etti - 4

BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ HASAR

Güney Kore Başbakanı ve Geçici Devlet Başkanı Han Duck-soo, yangınların ülkede son yıllarda görülen en kötü yangınlar olduğunu ve "benzeri görülmemiş bir hasara" yol açtığını söyledi.

Güneydeki birçok bölgeye 10 binden fazla itfaiyeci, polis ve kamu görevlisi konuşlandırıldı.

DAHA FAZLA GÖSTER