Güney Kore'de altı saatlik kaos: 5 soruda sıkıyönetim kararı

Kararda ayrıca tüm medya kuruluşları sıkıyönetim altına alınırken, grevdeki doktorlar da dahil olmak üzere tüm sağlık personelinin 48 saat içinde işlerine dönmesi talimatı verildi.

Başkanın bu hareketi, ülkenin 1980'lerden beri görmediği otoriter liderler dönemine geri dönüş niteliğindeydi.

Karar, muhalefet ve Yoon'un kendi partisinin lideri tarafından hemen kınandı.