Güney Kore'de altı saatlik kaos: 5 soruda sıkıyönetim kararı
Dünyanın en büyük ekonomik güçlerinden Güney Kore'de tam bir kaos hakim. Güney Kore Cumhurbaşkanı Yoon Suk-yeol, sıkıyönetim ilan etti. Ülkeyi şaşkına çevirdikten altı saat sonra Yoon, kararını geri alarak istifa çağrılarıyla karşı karşıya kaldı. Yoon'un Güney Kore'de 40 yılı aşkın bir aradan sonra ilk kez sıkıyönetim ilan etmesi, ABD ve diğer müttefikleri alarma geçirdi. Peki Yoon Suk-yeol kararından neden döndü? Ülkeyi kaosa sürükleyen sıkıyönetim ilanı hakkında neler biliyoruz ve bundan sonra ne olacak?
ALTI SAAT SONRA GERİ ADIM ATTI
Güney Kore Cumhurbaşkanı Yoon Suk-yeol, dün akşam sıkıyönetim ilan etti ve muhalefeti ülkenin demokrasisini tehdit eden "devlet karşıtı güçler" olarak tanımladı.
Yoon'un Güney Kore'de 40 yılı aşkın bir aradan sonra ilk kez sıkıyönetim ilan etmesi, ABD ve diğer müttefikleri alarma geçirdi.
Yoon, altı saat sonra geri adım attı ve emri kaldırdı. Sıkıyönetim ilanı hakkında neler biliyoruz ve bundan sonra ne olacak?