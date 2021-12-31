Güney Kore'de evcil hayvan sahiplerine uyarı: Kediler bu yıl 100’den fazla yangın çıkardı

Güney Kore’nin başkenti Seul'deki itfaiye yetkilileri, kedilerin bu yıl çıkardığı 100'den fazla yangından sonra evcil hayvan sahiplerini dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Haberler - ntv.com.tr - AFP 31.12.2021 - 15:17 | Son Güncelleme : 31.12.2021 - 15:23

Güney Kore'de evcil hayvan sahiplerine uyarı: Kediler bu yıl 100’den fazla yangın çıkardı - 1

Seul Büyükşehir İtfaiye ve Afet Departmanı’ndan yapılan açıklamada, kedilerin Ocak 2019 ile Kasım 2021 arasında toplam 107 evde yangına neden olduğu belirtildi.

Güney Kore'de evcil hayvan sahiplerine uyarı: Kediler bu yıl 100’den fazla yangın çıkardı - 2

ELEKTRİKLİ SOBALARI AÇIYORLAR

Yetkililer, yangınların genellikle  kedilerin elektrikli sobaları açtığı için çıktığını söyledi. Buna göre, kediler, dokunmaya duyarlı düğmelere atlayarak elektrikli sobaları açabiliyor ve e aşırı ısınan cihazlar alev alıyor.

Güney Kore'de evcil hayvan sahiplerine uyarı: Kediler bu yıl 100’den fazla yangın çıkardı - 3

Bununla birlikte, kedilerin çıkardığı yangınlarda 4 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Güney Kore'de evcil hayvan sahiplerine uyarı: Kediler bu yıl 100’den fazla yangın çıkardı - 4

Seul Büyükşehir İtfaiye ve Afet Departmanı’ndan Chung Gyo-chul, "Kedilerle ilgili yangınlar meydana gelmeye devam ediyor. Evde kimse olmadığında yangın geniş çapta yayılabileceğinden, evcil hayvanı olan hanelere ekstra dikkat etmelerini öneriyoruz” dedi.

Güney Kore'de evcil hayvan sahiplerine uyarı: Kediler bu yıl 100’den fazla yangın çıkardı - 5

Chung, ayrıca yangın riskini önlemek için otomatik kilitleme işlevine sahip bir elektrikli soba kullanılmasını tavsiye etti.

Güney Kore'de evcil hayvan sahiplerine uyarı: Kediler bu yıl 100’den fazla yangın çıkardı - 6

Öte yandan, American Humane Association ise ABD’de evcil hayvanların,  her yıl yaklaşık bin  ev yangınından sorumlu olduğunu aktardı. Kurum, evcil hayvanların sahiplerinin  kedi ve köpeklerin sobayla etkileşime girmekten caydırmaları gerektiğini bildirdi.

Güney Kore'de evcil hayvan sahiplerine uyarı: Kediler bu yıl 100’den fazla yangın çıkardı - 7
Güney Kore'de evcil hayvan sahiplerine uyarı: Kediler bu yıl 100’den fazla yangın çıkardı - 8
Güney Kore'de evcil hayvan sahiplerine uyarı: Kediler bu yıl 100’den fazla yangın çıkardı - 9
Güney Kore'de evcil hayvan sahiplerine uyarı: Kediler bu yıl 100’den fazla yangın çıkardı - 10

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