Güney Kore'de evcil hayvan sahiplerine uyarı: Kediler bu yıl 100’den fazla yangın çıkardı

Haberler - ntv.com.tr - AFP 31.12.2021 - 15:17 | Son Güncelleme : 31.12.2021 - 15:23
Seul Büyükşehir İtfaiye ve Afet Departmanı’ndan yapılan açıklamada, kedilerin Ocak 2019 ile Kasım 2021 arasında toplam 107 evde yangına neden olduğu belirtildi.
Yetkililer, yangınların genellikle kedilerin elektrikli sobaları açtığı için çıktığını söyledi. Buna göre, kediler, dokunmaya duyarlı düğmelere atlayarak elektrikli sobaları açabiliyor ve e aşırı ısınan cihazlar alev alıyor.
Bununla birlikte, kedilerin çıkardığı yangınlarda 4 kişinin yaralandığı aktarıldı.
Seul Büyükşehir İtfaiye ve Afet Departmanı’ndan Chung Gyo-chul, "Kedilerle ilgili yangınlar meydana gelmeye devam ediyor. Evde kimse olmadığında yangın geniş çapta yayılabileceğinden, evcil hayvanı olan hanelere ekstra dikkat etmelerini öneriyoruz” dedi.
Chung, ayrıca yangın riskini önlemek için otomatik kilitleme işlevine sahip bir elektrikli soba kullanılmasını tavsiye etti.
Öte yandan, American Humane Association ise ABD’de evcil hayvanların, her yıl yaklaşık bin ev yangınından sorumlu olduğunu aktardı. Kurum, evcil hayvanların sahiplerinin kedi ve köpeklerin sobayla etkileşime girmekten caydırmaları gerektiğini bildirdi.