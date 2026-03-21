Güney Kore'de fabrika yangını: 10 ölü, 59 yaralı
21.03.2026 05:39
AA
Güney Kore'de otomobil parçaları üreten bir fabrikada çıkan yangında 10 işçi öldü, bir bölümü ağır olmak üzere 59 kişi yaralandı. Hala kayıp işçilerin olduğu açıklandı, Seul yönetimi "ulusal seferberlik" emri çıkardı.
Güney Kore'nin Daejeon kentinde otomobil parçaları üreten bir fabrikada yangın felaketi meydana geldi. Dün yerel saatle öğle vakti çıkan yangına 10 işçi öldü, 59 işçi de yaralandı.
Yonhap ajansının haberine göre yangın çıktığı sırada binada 170 işçinin bulunduğunu kaydeden yetkililer, 59 yaralıdan bazılarının durumunun ağır olduğunu açıkladı.
Kayıp bazı kişilerin de olduğunu kaydeden yetkililer, binada arama kurtarma çalışmalarına başlandığını ifade etti.
Ulusal Yangın Dairesi, yangının ardından yerel yönetimlerin yangınla mücadele kapasitesini aştığı durumlarda verilen "ulusal yangın seferberliği" emri çıkartmıştı.
Güney Kore Başbakanı Kim Min-seok da yangını söndürme ve kurtarma çalışmalarını yürütmek için İçişleri Bakanlığı ve Ulusal Yangın Dairesine mevcut tüm ekipmanı ve personeli kullanmaları yönünde acil durum talimatı vermişti.