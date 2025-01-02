Güney Kore'de havalimanına baskın: Jeju Air başkanına ülkeden çıkış yasağı getirildi

POLİSTEN BASKIN

Güney Kore polisi bugün, 179 kişinin ölümüne neden olan Boeing 737-800 uçağının kazasıyla ilgili soruşturmanın bir parçası olarak Jeju Air ve Muan Uluslararası Havalimanı işletmecisinin ofislerine baskın düzenledi.

Pazar günü Tayland'dan Güney Kore'ye 181 kişi taşıyan uçak, acil durum çağrısı yaptıktan sonra inişe geçerek bir bariyere çarpmış ve yanan enkazdan çıkarılan iki uçuş görevlisi dışında uçaktaki herkes hayatını kaybetmişti.