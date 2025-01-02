Güney Kore'de havalimanına baskın: Jeju Air başkanına ülkeden çıkış yasağı getirildi

Güney Kore polisi, 179 kişinin ölümüne neden olan Boeing 737-800 uçağının kazasıyla ilgili soruşturmanın bir parçası olarak Jeju Air ve Muan Uluslararası Havalimanı işletmecisinin ofislerine baskın düzenledi. Polis, Jeju Air'in CEO'su Kim E-bae'nin ülkeyi terk etmesini yasakladı.

Güney Kore'de havalimanına baskın: Jeju Air başkanına ülkeden çıkış yasağı getirildi - 1

Yonhap haber ajansının bildirdiğine göre Güney Kore polisi, Jeju Air'in CEO'su Kim E-bae'nin ülkeyi terk etmesini yasakladı.

Jeju Air'in yolcu uçağının pazar günü geçirdiği kazada 179 kişi hayatını kaybetmişti.

Karar, soruşturma kapsamında alındı.

DÜNYA HABERLERİ

Güney Kore'de havalimanına baskın: Jeju Air başkanına ülkeden çıkış yasağı getirildi - 2

POLİSTEN BASKIN

Güney Kore polisi bugün, 179 kişinin ölümüne neden olan Boeing 737-800 uçağının kazasıyla ilgili soruşturmanın bir parçası olarak Jeju Air ve Muan Uluslararası Havalimanı işletmecisinin ofislerine baskın düzenledi.

Pazar günü Tayland'dan Güney Kore'ye 181 kişi taşıyan uçak, acil durum çağrısı yaptıktan sonra inişe geçerek bir bariyere çarpmış ve yanan enkazdan çıkarılan iki uçuş görevlisi dışında uçaktaki herkes hayatını kaybetmişti.

Güney Kore'de havalimanına baskın: Jeju Air başkanına ülkeden çıkış yasağı getirildi - 3

KARA KUTULAR BULUNDU

Yetkililer 2216 sefer sayılı uçağın düştüğü Muan havaalanında, güneybatı kentindeki bir bölgesel havacılık ofisinde ve Jeju Air'in başkent Seul'deki ofisinde arama ve el koyma operasyonları gerçekleştirdi.

Aralarında Boeing'in de bulunduğu Güney Koreli ve ABD'li araştırmacılar faciadan bu yana kazanın nedenini belirlemek için kaza bölgesini tarıyor, her iki kara kutu da bulundu ve deşifre çalışmaları devam ediyor.

Güney Kore'de havalimanına baskın: Jeju Air başkanına ülkeden çıkış yasağı getirildi - 4
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