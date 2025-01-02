Güney Kore'de havalimanına baskın: Jeju Air başkanına ülkeden çıkış yasağı getirildi
Güney Kore polisi, 179 kişinin ölümüne neden olan Boeing 737-800 uçağının kazasıyla ilgili soruşturmanın bir parçası olarak Jeju Air ve Muan Uluslararası Havalimanı işletmecisinin ofislerine baskın düzenledi. Polis, Jeju Air'in CEO'su Kim E-bae'nin ülkeyi terk etmesini yasakladı.
Yonhap haber ajansının bildirdiğine göre Güney Kore polisi, Jeju Air'in CEO'su Kim E-bae'nin ülkeyi terk etmesini yasakladı.
Jeju Air'in yolcu uçağının pazar günü geçirdiği kazada 179 kişi hayatını kaybetmişti.
Karar, soruşturma kapsamında alındı.