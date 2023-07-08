Güney Kore'de Japonya'nın radyoaktif atık su tahliyesi hakkında protesto

Güney Kore'nin başkenti Seul'da, Japonya’nın Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'nin radyoaktif özellikli atık sularının denize tahliye edilmesi planına karşı protesto düzenlendi. Göstericiler, Japonya'nın söz konusu tahliyeyi gerçekleştirmesine izin vermenin "uluslararası bir suç" olacağını ifade etti.

Güney Kore'de Japonya'nın radyoaktif atık su tahliyesi hakkında protesto - 1

Protesto, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi'nin Güney Kore yetkilileriyle, Fukuşima atık sularının salınmasındaki endişeler hakkında yaptığı görüşme sırasında gerçekleşti.

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Güney Kore'de Japonya'nın radyoaktif atık su tahliyesi hakkında protesto - 2

Protestocular, Seul'ün şehir merkezinde ellerinde "Fukuşima'nın nükleer atık suyunun denize tahliye edilmesini kınıyoruz." ve "Atık suların denize tahliyesine tüm kalbimizle karşı çıkıyoruz." yazan pankartlarla yürüyüş yaptı.

Güney Kore'de Japonya'nın radyoaktif atık su tahliyesi hakkında protesto - 3

Tahliye hakkında suyun, karada muhafaza edilmesi gibi farklı çözüm yollarının olduğunu belirten Güney Kore Ticaret Sendikaları Konfederasyonu Sözcüsü Han Sang-jin, Japonya'nın söz konusu tahliyeyi gerçekleştirmesine izin vermenin "uluslararası bir suç" olacağını söyledi.

Güney Kore'de Japonya'nın radyoaktif atık su tahliyesi hakkında protesto - 4

Grossi, dün Seul'deki Gimpo Havalimanı'nda, radyoaktif atık suyun tahliyesine karşı çıkan bir grup protestocuyla karşılaşmıştı.

Güney Kore'de Japonya'nın radyoaktif atık su tahliyesi hakkında protesto - 5

TAHLİYENİN BU YAZ BAŞLAMASI GEREKİYOR

Santraldeki reaktörleri soğutma işlevi gören saf su içinde oluşan radyoaktif maddeler, Gelişmiş Sıvı İşleme Sistemi (ALPS) sayesinde trityum materyali haricinde ayrışıyor. Plana göre, trityum elementi içeren sıvı sulandırılarak seyreltilecek. Böylelikle tesisi işleten TEPCO şirketi, günden güne artış gösteren suyu periyotlar halinde denize boşaltabilecek.

Güney Kore'de Japonya'nın radyoaktif atık su tahliyesi hakkında protesto - 6

Resmi takvim açıklanmamasına rağmen okyanusa tahliye periyodunun bu yılın yaz aylarında başlatılacağı açıklanmıştı. UAEA raporunun, süreci hızlandırabileceği kaydediliyor.

Güney Kore'de Japonya'nın radyoaktif atık su tahliyesi hakkında protesto - 7

TEPKİLER

Önceki Suga Yoşihide hükümeti, santralde biriken atık suyun denize boşaltılması planını Nisan 2021'de duyurmuştu.

Güney Kore'de Japonya'nın radyoaktif atık su tahliyesi hakkında protesto - 8

Tokyo hükümetinin tahliye kararına, komşu ülkeler Çin, Güney Kore ve Tayvan tepki gösteriyor.

Güney Kore'de Japonya'nın radyoaktif atık su tahliyesi hakkında protesto - 9

Mart 2011'de 9 büyüklüğündeki deprem ile tsunaminin, Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'ndeki reaktörde yol açtığı nükleer erimeler havaya karışmış ve santralin çevresi "tahliye bölgesi" ilan edilmişti.

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