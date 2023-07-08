Güney Kore'de Japonya'nın radyoaktif atık su tahliyesi hakkında protesto
Güney Kore'nin başkenti Seul'da, Japonya’nın Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'nin radyoaktif özellikli atık sularının denize tahliye edilmesi planına karşı protesto düzenlendi. Göstericiler, Japonya'nın söz konusu tahliyeyi gerçekleştirmesine izin vermenin "uluslararası bir suç" olacağını ifade etti.
Protesto, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi'nin Güney Kore yetkilileriyle, Fukuşima atık sularının salınmasındaki endişeler hakkında yaptığı görüşme sırasında gerçekleşti.