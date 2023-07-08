Güney Kore'de Japonya'nın radyoaktif atık su tahliyesi hakkında protesto

Tahliye hakkında suyun, karada muhafaza edilmesi gibi farklı çözüm yollarının olduğunu belirten Güney Kore Ticaret Sendikaları Konfederasyonu Sözcüsü Han Sang-jin, Japonya'nın söz konusu tahliyeyi gerçekleştirmesine izin vermenin "uluslararası bir suç" olacağını söyledi.