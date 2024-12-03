Güney Kore'de kaos: Cumhurbaşkanı'nın sıkıyönetim ilanı parlamentoya takıldı
Dünyanın en büyük ekonomik güçlerinden Güney Kore'de tam bir kaos hakim. Güney Kore Cumhurbaşkanı Yoon Suk-yeol, sıkıyönetim ilan etti. Muhalefeti hükümeti felce uğratmakla suçlayan Yoon, sıkıyönetim ilan edilmesinin amacının Kuzey Koreli unsurları devletin içerisinden temizlemek olduğunu belirtti. Ordu, parlamento ve siyasi partilerin faaliyetlerini yasakladı. Ana muhalefetteki Demokrat Partisi, kararın ardından milletvekillerini parlamentoya çağırdı. Meclis kapılarında nöbet tutan polis memurları ile vatandaşlar arasında arbede yaşanırken, ordunun parlamento binasına girmeye çalıştığı belirtildi. Parlamento oylamasında sıkı yönetim kararının geçersiz olduğuna karar verildi. Parlamento binasına girmeye çalışan Güney Kore askerlerinin geri çekildiği belirtiliyor.
Güney Kore'de tam bir kaos hakim.
Güney Kore Cumhurbaşkanı Yoon Suk-yeol, sıkıyönetim ilan etti.
Güney Koreli lider, sıkıyönetim kararının Kuzey Kore yanlısı unsurları devletin içerisinden temizlemek amacıyla alındığını açıkladı.