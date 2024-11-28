Güney Kore’de kar fırtınası hayatı felç etti: 4 kişi öldü

İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Güney Kore'nin başkenti Seul ve çevresinde dün rekor düzeyde kar yağışı gözlenmiş, olumsuz hava şartları nedeniyle 317 uçuş iptal edilmişti.

Trafikte aksamalara neden olan şiddetli kar yağışı, elektrik kesintilerine de yol açmıştı. Şiddetli kar yağışı nedeniyle Gangwon eyaletinde beş aracın karıştığı trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetmiş, Yangju'da ise kar temizleyen bir kişi yaşamını yitirmişti.