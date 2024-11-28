Güney Kore’de kar fırtınası hayatı felç etti: 4 kişi öldü
Güney Kore’de etkisini sürdüren şiddetli kar yağışı nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı dörde yükseldi. Şiddetli kar yağışı, hava, deniz ve demiryolu ulaşımını da olumsuz etkiledi. Bugün 142 uçuş iptal edilirken, 76 güzergahta 99 feribot seferi askıya alındı. Wonju şehrinde buzlanma nedeniyle meydana gelen 53 araçlık zincirleme kazada ise 11 kişi yaralandı.
REKOR KAR YAĞIŞI
Güney Kore'de dünden beri etkili olan şiddetli kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.
Kore Meteoroloji İdaresi’ne (KMA) göre kar kalınlığı Seul'ün Gwanak bölgesinde 40,2 santimetreye, Seongbuk bölgesinde ise 27,1 santimetreye ulaştı.