Güney Kore'de kar rekoru! 100 yılın en yoğun karı yağdı
Güney Kore'nin meteoroloji ajansı, mevsimin ilk kar yağışının rekor seviyede olduğunu duyurdu. Yetkililer, çarşamba sabahı saat 7'ye kadar 16,5 cm kar yağdığını, bunun Seul'de 28 Kasım 1972'de kaydedilen 12,4 cm'lik rekoru geçtiğini duyurdu. Ajans, bunun 1907'de kayıtların tutulmaya başlanmasından bu yana gerçekleşen en yoğun kar yağışı olduğunu açıkladı.
Güney Kore'nin başkenti Seul, son yüz yılın en yoğun kar örtüsü altında.
Ülkenin başkentinde, meteoroloji ajansının kayıtları tutmaya başladığı yüz yıldan beri en yoğun kasım ayı yağışı gerçekleşti. Bu, mevsimin ilk kar yağışı olarak da tarihe geçti.