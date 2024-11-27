Güney Kore'de kar rekoru! 100 yılın en yoğun karı yağdı

Güney Kore'nin meteoroloji ajansı, mevsimin ilk kar yağışının rekor seviyede olduğunu duyurdu. Yetkililer, çarşamba sabahı saat 7'ye kadar 16,5 cm kar yağdığını, bunun Seul'de 28 Kasım 1972'de kaydedilen 12,4 cm'lik rekoru geçtiğini duyurdu. Ajans, bunun 1907'de kayıtların tutulmaya başlanmasından bu yana gerçekleşen en yoğun kar yağışı olduğunu açıkladı.

Güney Kore'de kar rekoru! 100 yılın en yoğun karı yağdı - 1

Güney Kore'nin başkenti Seul, son yüz yılın en yoğun kar örtüsü altında.

Ülkenin başkentinde, meteoroloji ajansının kayıtları tutmaya başladığı yüz yıldan beri en yoğun kasım ayı yağışı gerçekleşti. Bu, mevsimin ilk kar yağışı olarak da tarihe geçti.

DÜNYA HABERLERİ

Güney Kore'de kar rekoru! 100 yılın en yoğun karı yağdı - 2

Kore Meteoroloji İdaresi, çarşamba sabahı saat 7'ye kadar 16,5 cm kar yağdığını, bunun Seul'ün 28 Kasım 1972'de 12,4 cm'lik rekorunu geçtiğini duyurdu.

Ajans, bunun 1907'de kayıtların tutulmaya başlanmasından bu yana gerçekleşen en yoğun kar yağışı olduğunu açıkladı.

Güney Kore'de kar rekoru! 100 yılın en yoğun karı yağdı - 3

Kar fırtınası ülke genelindeki havaalanlarında en az 220 uçuşu durdururken, yetkililer yaklaşık 90 feribotun limanda kalmasını emretti. Ayrıca yüzlerce yürüyüş parkuru kapatıldı.

Güney Kore'de kar rekoru! 100 yılın en yoğun karı yağdı - 4

Seul'de buzlu yol koşulları sabah işe gidişleri yavaşlatırken, ülke genelindeki acil durum görevlileri devrilen ağaçlara, tabelalara ve diğer güvenlik risklerine müdahale etti.

Güney Kore'de kar rekoru! 100 yılın en yoğun karı yağdı - 5

Fırtına ülkenin büyük bölümünü etkisi altına aldı, merkez, doğu ve güneybatı bölgelerinde 10-23 cm arasında kar görüldü.

Güney Kore'de kar rekoru! 100 yılın en yoğun karı yağdı - 6

Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, güvenlik ve ulaştırma bakanlıklarına trafik kazalarını ve diğer karla ilgili olayları önlemek için tüm mevcut personeli ve ekipmanı seferber etmelerini emretti.

Güney Kore'de kar rekoru! 100 yılın en yoğun karı yağdı - 7
Güney Kore'de kar rekoru! 100 yılın en yoğun karı yağdı - 8
Güney Kore'de kar rekoru! 100 yılın en yoğun karı yağdı - 9
Güney Kore'de kar rekoru! 100 yılın en yoğun karı yağdı - 10
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