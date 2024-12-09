Güney Kore'de kriz derinleşiyor: Devlet başkanına yurt dışı yasağı

Güney Kore'de ilan edilen ve sadece 6 saat sürmesine rağmen kaosa neden olan sıkıyönetim kararının yankıları devam ediyor. Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un ülkeden ayrılması yasaklandı. Geçtiğimiz günlerde Güney Koreli lidere sıkıyönetim soruşturması kapsamında şüpheli sıfatıyla ceza davası da açılmıştı. Eski Savunma Bakanı Kim Yong-hyun ise sıkıyönetimde rolü olduğu suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Güney Kore'de kriz derinleşiyor: Devlet başkanına yurt dışı yasağı - 1

ÜLKEDEN AYRILMASI YASAK

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un, sıkıyönetim ilan etme girişiminin başarısızlıkla sonuçlanması üzerine ülkeden ayrılması yasaklandı.

Devlet başkanına yönelik yurt dışı yasağı, istifa etmesine yönelik çağrıların ve derinleşen liderlik krizinin ortasında açıklandı.

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Güney Kore'de kriz derinleşiyor: Devlet başkanına yurt dışı yasağı - 2

HALA İSTİFA ETMEDİ

Yoon, başarısız sıkıyönetim kararı için özür diledi ve siyasi kaderini iktidardaki Halkın Gücü Partisi'ne (PPP) bıraktığını söyledi ancak istifa etmedi.

Güney Kore'de kriz derinleşiyor: Devlet başkanına yurt dışı yasağı - 3

KONTROLÜ SORGULANIYOR

Savunma Bakanlığı, Yoon'un yasal olarak hala başkomutan olduğunu ancak kendi partisinin onun istifasını ele almak üzere bir görev gücü kuracağını açıklanmasıyla iktidar üzerindeki kontrolünün sorgulanmaya başladığını açıkladı.

Güney Kore'de kriz derinleşiyor: Devlet başkanına yurt dışı yasağı - 4

KRİZ YARATAN SIKIYÖNETİM İLANI

Yoon, cumartesi günü parlamentoda yapılan azil oylamasından sağ çıksa da partisinin başkanlık yetkisini başbakana devretme kararı, ABD'nin en önemli müttefikerinden olan Güney Kore'yi anayasal bir krize sürükledi.

Güney Kore'de kriz derinleşiyor: Devlet başkanına yurt dışı yasağı - 5

DEVLET BAŞKANINA DAVA AÇILDI

Yonhap haber ajansı, devlet başkanına vatana ihanet suçlamasıyla cezai soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Eski Savunma Bakanı Kim Yong-hyun da sıkıyönetim ilanındaki rolü nedeniyle tutuklandı.

Güney Kore'de kriz derinleşiyor: Devlet başkanına yurt dışı yasağı - 6

GÜNEY KORE'DE NE OLDU?

Güney Kore lideri Yoon, 3 Aralık'ta orduya "devlet karşıtı güçler" olarak adlandırdığı kişileri ortadan kaldırmak için kapsamlı olağanüstü yetkiler vermişti.

Parlamentonun askeri güce meydan okuyarak sıkıyönetime karşı oy kullanmasının ardından altı saat sonra emri iptal etti.

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