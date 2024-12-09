Güney Kore'de kriz derinleşiyor: Devlet başkanına yurt dışı yasağı
Güney Kore'de ilan edilen ve sadece 6 saat sürmesine rağmen kaosa neden olan sıkıyönetim kararının yankıları devam ediyor. Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un ülkeden ayrılması yasaklandı. Geçtiğimiz günlerde Güney Koreli lidere sıkıyönetim soruşturması kapsamında şüpheli sıfatıyla ceza davası da açılmıştı. Eski Savunma Bakanı Kim Yong-hyun ise sıkıyönetimde rolü olduğu suçlamasıyla tutuklanmıştı.
ÜLKEDEN AYRILMASI YASAK
Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un, sıkıyönetim ilan etme girişiminin başarısızlıkla sonuçlanması üzerine ülkeden ayrılması yasaklandı.
Devlet başkanına yönelik yurt dışı yasağı, istifa etmesine yönelik çağrıların ve derinleşen liderlik krizinin ortasında açıklandı.