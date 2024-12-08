Güney Kore'de kriz: Devlet başkanına sıkıyönetim davası!
Güney Kore'de ilan edilen ve sadece 6 saat sürmesine rağmen kaosa neden olan sıkıyönetim kararının yankıları devam ediyor. Güney Kore basınına göre, Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'a sıkıyönetim soruşturması kapsamında şüpheli sıfatıyla ceza davası açıldı. Eski Savunma Bakanı Kim Yong-hyun ise sıkıyönetimde rolü olduğu suçlamasıyla tutuklandı.
ŞÜPHELİ SIFATIYLA CEZA DAVASI
Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol tarafından ilan edilen ve 6 saatin ardından yürürlükten kaldırılan sıkıyönetimin yankıları sürüyor.
Yonhap haber ajansının bildirdiğine göre Güney Koreli savcılar, geçen hafta sıkıyönetim ilan edilmesiyle ilgili olarak yürüttükleri soruşturma kapsamında Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'a şüpheli sıfatıyla ceza davası açtı.