Güney Kore'de kriz: Devlet başkanına sıkıyönetim davası!

Güney Kore'de ilan edilen ve sadece 6 saat sürmesine rağmen kaosa neden olan sıkıyönetim kararının yankıları devam ediyor. Güney Kore basınına göre, Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'a sıkıyönetim soruşturması kapsamında şüpheli sıfatıyla ceza davası açıldı. Eski Savunma Bakanı Kim Yong-hyun ise sıkıyönetimde rolü olduğu suçlamasıyla tutuklandı.

Güney Kore'de kriz: Devlet başkanına sıkıyönetim davası! - 1

ŞÜPHELİ SIFATIYLA CEZA DAVASI

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol tarafından ilan edilen ve 6 saatin ardından yürürlükten kaldırılan sıkıyönetimin yankıları sürüyor.

Yonhap haber ajansının bildirdiğine göre Güney Koreli savcılar, geçen hafta sıkıyönetim ilan edilmesiyle ilgili olarak yürüttükleri soruşturma kapsamında Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'a şüpheli sıfatıyla ceza davası açtı.

DÜNYA HABERLERİ

Güney Kore'de kriz: Devlet başkanına sıkıyönetim davası! - 2

SAVUNMA BAKANI TUTUKLANDI

Yoon’a sıkıyönetim ilan etme tavsiyesinde bulunduğu iddia edilen ve gelen tepkilerin ardından görevinden istifa eden eski Güney Kore Savunma Bakanı Kim Yong-hyun tutuklandı.

Güney Kore basınında yer alan haberlere göre, tutuklama kararının Kim'in savcılığa giderek gönüllü olarak ifade vermesinin ardından alındığı belirtildi.

Güney Kore'de kriz: Devlet başkanına sıkıyönetim davası! - 3

SIKIYÖNETİMİN ARDINDAN İSTİFA ETMİŞTİ

Yoon’a sıkıyönetim ilan etme tavsiyesinde bulunduğu iddia edilen dönemin Savunma Bakanı Kim Yong-hyun görevinden istifa ettiğini açıklarken, Yoon ise Kim’in istifasının kabul edildiğini duyurmuştu.

Güney Kore'de kriz: Devlet başkanına sıkıyönetim davası! - 4

AZİL OYLAMASI REDDEDİLDİ

Güney Kore meclisinde beklenen azil oturumu yapıldı. Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'ün görevinden azledilmesi için düzenlenen oturum için muhalefet kanadı tam kadro meclisteydi. Ancak iktidar partisi 3 milletvekili dışında oturuma katılmadı.

Muhalefetin verdiği azil önergesinde toplam 195 evet oyu kullanıldı. Önergenin kabul edilebilmesi için 300 üyeli parlamentoda milletvekillerinin üçte ikisinin yani 200 milletvekilinin evet oyu kullanması gerekiyordu.

Önerge böylece reddedilmiş oldu.

Güney Kore'de kriz: Devlet başkanına sıkıyönetim davası! - 5
Güney Kore'de kriz: Devlet başkanına sıkıyönetim davası! - 6
Güney Kore'de kriz: Devlet başkanına sıkıyönetim davası! - 7
Güney Kore'de kriz: Devlet başkanına sıkıyönetim davası! - 8
Güney Kore'de kriz: Devlet başkanına sıkıyönetim davası! - 9
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