Güney Kore'de kriz: Devlet başkanına sıkıyönetim davası!

ŞÜPHELİ SIFATIYLA CEZA DAVASI

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol tarafından ilan edilen ve 6 saatin ardından yürürlükten kaldırılan sıkıyönetimin yankıları sürüyor.

Yonhap haber ajansının bildirdiğine göre Güney Koreli savcılar, geçen hafta sıkıyönetim ilan edilmesiyle ilgili olarak yürüttükleri soruşturma kapsamında Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'a şüpheli sıfatıyla ceza davası açtı.