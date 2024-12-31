Güney Kore'de kriz üstüne kriz: İlk kez görevdeki bir lidere tutuklama emri çıkarıldı

AYAKLANMANIN LİDERİ"

Görevden uzaklaştırılan Yoon, bir Güney Kore devlet başkanının dokunulmazlığının olmadığı az sayıdaki suçlamadan biri olan ayaklanmanın lideri olduğu iddiasıyla soruşturuluyor. Ayrıca Anayasa Mahkemesi'nde de görevden alma davası görülüyor.

Görevdeki bir devlet başkanı için çıkarılan tutuklama emri daha önce görülmemiş bir durum ve Asya'nın dördüncü büyük ekonomisi ve ABD'nin önemli bir müttefiki olan Güney Kore'yi saran siyasi krizi derinleştiriyor.