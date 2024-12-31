Güney Kore'de kriz üstüne kriz: İlk kez görevdeki bir lidere tutuklama emri çıkarıldı

Uçak kazasının yasını tutan Güney Kore'de, sıkıyönetim uyguladığı gerekçesiyle görevden alınan Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol için tutuklama emri çıkarıldı. Bu, Güney Kore'de ilk kez görevdeki bir devlet başkanı için verilen tutuklama kararı oldu. Yoon, başarısız bir sıkıyönetim girişiminde bulunmuş, ülke siyasi krizin içine girmişti.

Güney Kore'de kriz üstüne kriz: İlk kez görevdeki bir lidere tutuklama emri çıkarıldı - 1

Güney Kore'de bir mahkeme sıkıyönetim uyguladığı gerekçesiyle görevden alınan Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un tutuklanmasına onay verdi.

Böylelikle ülkede ilk kez görevdeki bir devlet başkanı için tutuklama kararı çıkarıldı.

Üst Düzey Yetkililer için Yolsuzluk Soruşturma Ofisi (CIO), Seul Batı Bölge Mahkemesi'nin Yoon'un kısa süreli sıkıyönetim uygulamasını inceleyen müfettişler tarafından talep edilen tutuklama emrini onayladığını doğruladı.

DÜNYA HABERLERİ

Güney Kore'de kriz üstüne kriz: İlk kez görevdeki bir lidere tutuklama emri çıkarıldı - 2

AYAKLANMANIN LİDERİ"

Görevden uzaklaştırılan Yoon, bir Güney Kore devlet başkanının dokunulmazlığının olmadığı az sayıdaki suçlamadan biri olan ayaklanmanın lideri olduğu iddiasıyla soruşturuluyor. Ayrıca Anayasa Mahkemesi'nde de görevden alma davası görülüyor.

Görevdeki bir devlet başkanı için çıkarılan tutuklama emri daha önce görülmemiş bir durum ve Asya'nın dördüncü büyük ekonomisi ve ABD'nin önemli bir müttefiki olan Güney Kore'yi saran siyasi krizi derinleştiriyor. 

Güney Kore'de kriz üstüne kriz: İlk kez görevdeki bir lidere tutuklama emri çıkarıldı - 3

UÇAK FACİASI

Başkan vekili olarak Yoon'dan görevi devralan Başbakan Han Duck-soo da muhalefetin çoğunlukta olduğu parlamento tarafından görevden alındı.

Han'ın görevden alınmasının ardından başkan vekilliği görevini devralan Maliye Bakanı Choi Sang-mok, Güney Kore topraklarındaki en ölümcül hava felaketinde 179 kişinin ölümüne neden olan 7C2216 sefer sayılı Jeju Air uçağının düşmesiyle uğraşıyor.

Güney Kore'de kriz üstüne kriz: İlk kez görevdeki bir lidere tutuklama emri çıkarıldı - 4

GÖZALTI MERKEZİNDE TUTULACAK

Mevcut tutuklama emri 6 Ocak'a kadar geçerli ve müfettişlere Yoon'u tutuklandıktan sonra tutmaları için sadece 48 saat veriyor.

Müfettişlerin daha sonra bir tutuklama emri talep edip etmeyeceklerine ya da Yoon'u serbest bırakıp bırakmayacaklarına karar vermeleri gerekiyor.

Yonhap haber ajansının CIO'ya dayandırdığı habere göre, tutuklama emri uygulandıktan sonra Yoon'un Seul Gözaltı Merkezi'nde tutulması bekleniyor.

Güney Kore'de kriz üstüne kriz: İlk kez görevdeki bir lidere tutuklama emri çıkarıldı - 5

"EMİR YASADIŞI VE GEÇERSİZ"

Görevden alınan başkanın avukatlarından Yoon Kab-keun, tutuklama emrinin yasadışı ve geçersiz olduğunu çünkü CIO'nun Güney Kore yasalarına göre tutuklama emri talep etme yetkisi olmadığını söyledi.

Başkanın hukuk ekibinin yakalama emrinin durdurulması için Anayasa Mahkemesi'ne ihtiyati tedbir başvurusunda bulunacağını belirtti.

Güney Kore'de kriz üstüne kriz: İlk kez görevdeki bir lidere tutuklama emri çıkarıldı - 6

"ŞÜPHELENMEK İÇİN ÖNEMLİ BİR NEDEN"

Yonhap, bölge mahkemesinin, Yoon'un haklı bir neden olmaksızın çağrılara yanıt vermeme olasılığı ve Yoon'un bir suç işlediğinden şüphelenmek için önemli bir neden olması nedeniyle arama emri çıkardığını söyledi.

Yoon hakkındaki tutuklama kararının ne zaman ya da nasıl uygulanacağı belli değil. Güney Kore Devlet Başkanlığı Güvenlik Servisi, süreçlere göre ele alınacağını bildirdi.

Güney Kore'de kriz üstüne kriz: İlk kez görevdeki bir lidere tutuklama emri çıkarıldı - 7
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