Güney Kore'de kriz üstüne kriz: İlk kez görevdeki bir lidere tutuklama emri çıkarıldı
Uçak kazasının yasını tutan Güney Kore'de, sıkıyönetim uyguladığı gerekçesiyle görevden alınan Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol için tutuklama emri çıkarıldı. Bu, Güney Kore'de ilk kez görevdeki bir devlet başkanı için verilen tutuklama kararı oldu. Yoon, başarısız bir sıkıyönetim girişiminde bulunmuş, ülke siyasi krizin içine girmişti.
Güney Kore'de bir mahkeme sıkıyönetim uyguladığı gerekçesiyle görevden alınan Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un tutuklanmasına onay verdi.
Böylelikle ülkede ilk kez görevdeki bir devlet başkanı için tutuklama kararı çıkarıldı.
Üst Düzey Yetkililer için Yolsuzluk Soruşturma Ofisi (CIO), Seul Batı Bölge Mahkemesi'nin Yoon'un kısa süreli sıkıyönetim uygulamasını inceleyen müfettişler tarafından talep edilen tutuklama emrini onayladığını doğruladı.