Güney Kore’de şiddetli yağış ve sel: Can kaybı 14’e yükseldi

Güney Kore’de çarşamba gününden bu yana etkili olan şiddetli yağış, sel ve heyelanlar sebebiyle en az 14 kişi öldü, sekiz kişinin kayıp olduğu açıklandı.

Güney Kore’de şiddetli yağış ve sel: Can kaybı 14’e yükseldi - 1

Güney Kore’de yaklaşık bir haftadır devam eden şiddetli yağış ve sellerde can kaybının yükseldiği açıklandı. Ülkenin kuzey bölgelerinde etkili olan olumsuz hava koşulları sebebiyle iki kişinin daha hayatını kaybettiği, can kaybının en az 14’e yükseldiği bildirildi. Ülkede şiddetli yağışlarla birlikte toprak kaymalarının da yaşandığı bilgisi verildi.

DÜNYA HABERLERİ

Güney Kore’de şiddetli yağış ve sel: Can kaybı 14’e yükseldi - 2

TOPRAK KAYMASI EVLERİ "YUTTU"

The Guardian gazetesinin aktardığına göre, Güney Kore Afet ve Acil Durum Yönetimi kurumu, başkent Seul’ün yaklaşık 70 kilometre doğusundaki Gyeonggi bölgesinin Gapyeong kasabasına yaklaşık 170 milimetre yağış düştüğünü açıkladı. Kasabada yaşanan bir toprak kaymasının evleri “yuttuğu”, sel sularının ise önüne kattığı araçları sürüklediği ifade edildi.

Güney Kore’de şiddetli yağış ve sel: Can kaybı 14’e yükseldi - 3

8 KİŞİ KAYIP

Resmi verilere göre, son beş gün içinde şiddetli yağış, sel ve toprak kayması bağlantılı ölü sayısı 14 oldu. Çarşamba günü başlayan sağanak yağışların ardından başta ülkenin güney ve orta kesimleri olmak üzere sekiz kişinin kayıp olduğu bilgisi verildi. Hükümetin açıklamasına göre, ilk günlerde ülkenin güney kısımlarını etkileyen şiddetli yağışlar, 20 Temmuz Pazar sabahı itibarıyla ülkenin kuzey bölgelerinde şiddetini artırdı.

Güney Kore’de şiddetli yağış ve sel: Can kaybı 14’e yükseldi - 4

ÖLÜMLERİN ÇOĞU SANCHEONG'DA

Yonhap haber ajansının aktardığına göre, 70’li yaşlarındaki bir kadın bugün yerel saatle 04.40 sıralarında Gapyeong’da yaşanan bir heyelanda evinin çökmesi sonucu yaşamını yitirdi. Can kayıplarının çoğu ise çarşamba gününden bu yana yaklaşık 800 milimetre yağış almış olan güneydeki Sancheong bölgesinde yaşandı. 

Güney Kore’de şiddetli yağış ve sel: Can kaybı 14’e yükseldi - 5

ÖNCE YAĞIŞ, SONRA SICAK HAVA DALGASI

Güney Kore’de muson yağışları genellikle temmuz ayında yaşanıyor ve ülke çoğu zaman bu yağışlara iyi hazırlanmış oluyor. Fakat yaşanan son yağışlara dair veriler, güney kesimlerin özellikle şiddetli yağışlarla karşı karşıya kaldığını, bazı bölgelerin rekor seviyede saatlik yağışlar aldığını ortaya koydu. Güney Kore hükümetine bağlı hava durumu servisinin tahminine göre, yağışların bugün durması, ardından bir sıcak hava dalgasının etkili olması bekleniyor. 

Güney Kore’de şiddetli yağış ve sel: Can kaybı 14’e yükseldi - 6

2022'DE 11 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Güney Kore’de 2022 yılında da rekor seviyede yağışlar yaşanmış, o dönemde meydana gelen su baskını ve sellerde en az 11 kişi yaşamını yitirmişti. 

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