Güney Kore’de şiddetli yağış ve sel: Can kaybı 14’e yükseldi
Güney Kore’de çarşamba gününden bu yana etkili olan şiddetli yağış, sel ve heyelanlar sebebiyle en az 14 kişi öldü, sekiz kişinin kayıp olduğu açıklandı.
Güney Kore’de yaklaşık bir haftadır devam eden şiddetli yağış ve sellerde can kaybının yükseldiği açıklandı. Ülkenin kuzey bölgelerinde etkili olan olumsuz hava koşulları sebebiyle iki kişinin daha hayatını kaybettiği, can kaybının en az 14’e yükseldiği bildirildi. Ülkede şiddetli yağışlarla birlikte toprak kaymalarının da yaşandığı bilgisi verildi.