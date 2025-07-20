Güney Kore’de şiddetli yağış ve sel: Can kaybı 14’e yükseldi

8 KİŞİ KAYIP

Resmi verilere göre, son beş gün içinde şiddetli yağış, sel ve toprak kayması bağlantılı ölü sayısı 14 oldu. Çarşamba günü başlayan sağanak yağışların ardından başta ülkenin güney ve orta kesimleri olmak üzere sekiz kişinin kayıp olduğu bilgisi verildi. Hükümetin açıklamasına göre, ilk günlerde ülkenin güney kısımlarını etkileyen şiddetli yağışlar, 20 Temmuz Pazar sabahı itibarıyla ülkenin kuzey bölgelerinde şiddetini artırdı.