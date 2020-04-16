Güney Kore'de sıkı hijyen kuralları altında genel seçim düzenleniyor

Anadolu Ajansı 16.04.2020 - 02:50 | Son Güncelleme : 16.04.2020 - 02:56
Güney Kore Ulusal Meclisindeki 300 sandalye için en güçlüleri olarak görülen iktidardaki Demokratik Parti ve ana muhalefetteki Birleşik Gelecek Partisi dahil 35 partinin adayları yarışıyor.
Seçim sürecinde ülkedeki tartışmalara, başta hükümetin corona virüs salgınıyla mücadelesi olmak üzere ekonomi ve devlet başkanı yardımcılarının adlarının geçtiği yolsuzluk skandalları damgasını vurmuştu.
Güney Kore'de, maske takmaları ve 1 metre arayla sırada beklemeleri istenen seçmenlerin, oy kullanacakları binalara girişte ateşleri ölçülüyor. Ateşi 37,5'un üzerinde çıkanlar, ayrı bir kabinde oylarını kullandıktan sonra virüs testine gönderiliyor.
Seçmenlere, "konuşurken maskelerini çıkarmamaları ve seçimden önce dezenfekte edilen oy verme merkezlerine çocuklarını getirmemeleri" tavsiye ediliyor.
Güney Kore'nin bu seçimi salgının daha da yayılmasına yol açmadan başarması, dünya kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.
Salgının yayılmasını önlemek için sıkı sosyal mesafe düzenlemesinin 4. haftasına girdiği ülkede, toplam vaka sayısı 10 bin 591.