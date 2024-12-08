Güney Kore’de sıkıyönetim krizi sürüyor: Eski Savunma Bakanı tutuklandı

Güney Kore'de başarısız sıkıyönetim ilanı sonrası Devlet başkanı Yoon için azil önergesi Meclis'e sunuldu. Ancak iktidar partisinden yalnızca 3 milletvekili oylamaya katıldı. Toplam 195 vekilin "Evet" dediği önerge, azil için gerekli 200 oya ulaşamadı ve reddedildi. İktidar partisi lideri ise Yoon'un usulüne uygun istifa edeceğini söyledi. Güney Kore eski Savunma Bakanı Kim Yong-hyun, Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un ilan ettiği sıkıyönetimde rolü olduğu suçlamasıyla tutuklandı.

Güney Kore’de sıkıyönetim krizi sürüyor: Eski Savunma Bakanı tutuklandı - 1

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol tarafından ilan edilen ve 6 saatin ardından yürürlükten kaldırılan sıkıyönetimin yankıları sürerken, ülke siyasetinde bir deprem daha yaşandı.

Yoon’a sıkıyönetim ilan etme tavsiyesinde bulunduğu iddia edilen ve gelen tepkilerin ardından görevinden istifa eden eski Güney Kore Savunma Bakanı Kim Yong-hyun tutuklandı.

Güney Kore basınında yer alan haberlere göre, tutuklama kararının Kim'in savcılığa giderek gönüllü olarak ifade vermesinin ardından alındığı belirtildi.

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Güney Kore’de sıkıyönetim krizi sürüyor: Eski Savunma Bakanı tutuklandı - 2

SIKIYÖNETİMİN ARDINDAN İSTİFA ETMİŞTİ

Yoon tarafından 3 Aralık'ta ilan edilen ve 6 saat sonra yürürlükten kaldırılan sıkıyönetim ülkede krize neden olmuştu.

Yoon’a sıkıyönetim ilan etme tavsiyesinde bulunduğu iddia edilen dönemin Savunma Bakanı Kim Yong-hyun görevinden istifa ettiğini açıklarken, Yoon ise Kim’in istifasının kabul edildiğini duyurmuştu.

Güney Kore’de sıkıyönetim krizi sürüyor: Eski Savunma Bakanı tutuklandı - 3

Yoon, Suudi Arabistan Büyükelçisi Choi Byung-hyuk'u savunma bakanlığı görevine aday göstermişti.

Güney Kore’de sıkıyönetim krizi sürüyor: Eski Savunma Bakanı tutuklandı - 4

AZİL OYLAMASI REDDEDİLDİ

Güney Kore meclisinde beklenen azil oturumu yapıldı. Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'ün görevinden azledilmesi için düzenlenen oturum için muhalefet kanadı tam kadro meclisteydi. Ancak iktidar partisi 3 milletvekili dışında oturuma katılmadı.

Muhalefetin verdiği azil önergesinde toplam 195 evet oyu kullanıldı. Önergenin kabul edilebilmesi için 300 üyeli parlamentoda milletvekillerinin üçte ikisinin yani 200 milletvekilinin evet oyu kullanması gerekiyordu.

Önerge böylece reddedilmiş oldu.

Güney Kore’de sıkıyönetim krizi sürüyor: Eski Savunma Bakanı tutuklandı - 5

Güney Kore muhalefeti, azil önergesinin reddedilmesi halinde önerge vermeye devam edeceklerini açıklamıştı.

Diğer yandan Devlet Başkanı Yoon'un eşi Kim Keon-hee'ye yönelik "yolsuzluk ve seçimlere müdahale" iddialarının soruşturulması için de oylama yapıldı.  O oylamada da gerekli çoğunluk sağlanamadı. 198 evet oyu alan önerge reddedildi.

Güney Kore’de sıkıyönetim krizi sürüyor: Eski Savunma Bakanı tutuklandı - 6

Oylamaların ardından iktidardaki Halkın Gücü partisi lideri Han Dong-Hoon, Devlet Başkanı Yoon'un görevi bırakacağını söyledi.

Güney Kore’de sıkıyönetim krizi sürüyor: Eski Savunma Bakanı tutuklandı - 7
Güney Kore’de sıkıyönetim krizi sürüyor: Eski Savunma Bakanı tutuklandı - 8
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