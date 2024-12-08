Güney Kore’de sıkıyönetim krizi sürüyor: Eski Savunma Bakanı tutuklandı
Güney Kore'de başarısız sıkıyönetim ilanı sonrası Devlet başkanı Yoon için azil önergesi Meclis'e sunuldu. Ancak iktidar partisinden yalnızca 3 milletvekili oylamaya katıldı. Toplam 195 vekilin "Evet" dediği önerge, azil için gerekli 200 oya ulaşamadı ve reddedildi. İktidar partisi lideri ise Yoon'un usulüne uygun istifa edeceğini söyledi. Güney Kore eski Savunma Bakanı Kim Yong-hyun, Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un ilan ettiği sıkıyönetimde rolü olduğu suçlamasıyla tutuklandı.
Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol tarafından ilan edilen ve 6 saatin ardından yürürlükten kaldırılan sıkıyönetimin yankıları sürerken, ülke siyasetinde bir deprem daha yaşandı.
Yoon’a sıkıyönetim ilan etme tavsiyesinde bulunduğu iddia edilen ve gelen tepkilerin ardından görevinden istifa eden eski Güney Kore Savunma Bakanı Kim Yong-hyun tutuklandı.
Güney Kore basınında yer alan haberlere göre, tutuklama kararının Kim'in savcılığa giderek gönüllü olarak ifade vermesinin ardından alındığı belirtildi.