Güney Kore'de son 50 günün en yüksek Covid-19 vaka artışı

Uzak doğu ülkesi Güney Kore'de yeni tip corona virüs (Covid-19) vakalarında "son 50 gündeki en yüksek artış" yaşandı. Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (KCDC), ülkede son 24 saatte 79 yeni vaka görüldüğünü duyurdu. Sağlık Bakanı Park vatandaşları gereksiz temas ve buluşmalar konusunda uyardı. Latin Amerika ülkeleri Brezilya ve Meksika'da ise, vaka ve ölüm sayıları yükselmeye devam ediyor.

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ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 28.05.2020 - 10:13

Güney Kore haber ajansı Yonhap'taki habere göre, Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (KCDC), ülkede son 24 saatte 79 yeni vaka görüldüğünü duyurdu. Bu, ülkede son 50 günde kaydedilen en yüksek günlük vaka artışı oldu.

Yeni vakaların büyük bölümü başkent Seul ve çevresindeki kentsel alanlarda görülürken, Sağlık Bakanı Park Neung-hoo, burada yaşayan vatandaşları gereksiz temas ve buluşmalardan kaçınmaları konusunda uyardı.

"Coupang" adlı bir yerel e-ticaret şirketine ait antrepoda, çalışanlar arasında çok sayıda vaka görüldüğüne dikkati çeken Bakan Park, işverenlere hasta çalışanlarına izin vermeleri çağrısı yaptı.

Covid-19 salgınının ortaya çıktığı Çin'e coğrafi yakınlığı nedeniyle virüsün ilk yayıldığı ülkeler arasındaki Güney Kore, tekil vakaların temas geçmişlerinin izini sürerek önlemler alınması sayesinde salgını büyük ölçüde kontrol altına almayı başarmıştı.

Ülkede martta günlük vaka sayılarının 500'ü aştığı günler yaşanırken, nisan ortasından itibaren günlük artışlar 30'un altına ve tek hane rakamlara kadar inmişti.

Ancak 6 Mayıs'tan itibaren normalleşmeye geçişle eğlence mekanlarının yeniden açılmasının ardından Seul'deki gece kulüplerini ziyaret eden kişiler arasında Kovid-19 vakaları görülmüş, virüsün yayılma tehlikesi yeniden gündeme gelmişti.

KCDC verilerine göre, ülkede bugüne dek 11 bin 344 vaka görülürken, 269 kişi hayatını kaybetti, 10 bin 340 kişi ise iyileşti.

ÇİN'DE İKİ VAKA GÖRÜLDÜ Yeni tip corona virüs salgınının ortaya çıktığı Çin'de, son 24 saatte yalnızca 2 yeni vakaya rastlandığı bildirildi. Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, biri Şanghay şehrinde, diğeri Fujian eyaletinde tespit edilen iki vakanın da yurt dışından gelen kişilerde görüldüğü kaydedildi.

Çin virüs testi pozitif çıktığı halde hastalık belirtisi göstermeyen "asemptomatik" vakaları genel vaka sayısına eklemiyor. Yeni vakayla ülkede bugüne kadar görülen vaka sayısı 82 bin 995'e çıkarken, virüs nedeniyle 4 bin 634 kişi hayatını kaybetti. 78 bin 288 hasta iyileşerek sağlığına kavuştu, 73 hastanın ise tedavisi sürüyor.

Çin'de ortaya çıkan Covid-19 salgını 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı. Dünya çapında vaka sayısı 5 milyon 800 bine yaklaşırken 350 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.

BREZİLYA'DA BİNDEN FAZLA CAN KAYBI Güney Amerika ülkelerinden Brezilya'da yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 1086 kişi yaşamını yitirdi. Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede Covid-19 kaynaklı can kaybı son 24 saatte 1086 artarak 25 bin 598'e yükseldi. Ülkedeki vaka sayısı 20 bin 599 artışla 411 bin 821'e ulaştı.

Covid-19 vakalarına ilişkin güncel verilerin derlendiği Worldometer internet sitesine göre, Latin Amerika'da en fazla vaka ve ölümün görüldüğü Brezilya, dünyada da "ABD'nin ardından en fazla vaka tespit edilen ikinci ülke" konumunda bulunuyor.

MEKSİKA'DA 463 ÖLÜ Güney Amerika ülkelerinden Meksika'da da, yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 463 kişi yaşamını yitirdi. Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, ülkede Covid-19 kaynaklı can kaybı son 24 saatte 463 artarak 8 bin 597’ye yükseldi.

Ülkedeki vaka sayısı 3 bin 463 artışla 78 bin 23'e ulaştı. Ülkede, "bir günde görülen en yüksek vaka artışı" gerçekleşti. Dün, Meksika’da Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ilk kez 500'ü aşmıştı. Meksika'da ilk Covid-19 vakası 28 Şubat'ta saptanmış, virüse bağlı ilk ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti.

KANADA'DA 24 SAATTE 221 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ Yeni tip corona virüsle (Covid-19) başa çıkmaya çalışan Kanada’da son 48 saatte 221 kişi daha yaşamını yitirdi ve salgın kaynaklı ölümlerin sayısı 6 bin 858'e yükseldi.

Kanada Federal Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Kanada’daki toplam pozitif Covid-19 vaka sayısı, aynı zaman periyodunda 1808 artarak 87 bin 519’a çıktı. Ülke genelinde son 48 saatte 221 kişi daha yaşamını yitirdi ve Covid-19 kaynaklı ölümler 6 bin 858’e ulaştı.

DÜNYADA VAKA SAYISI 5 MİLYON 800 BİNE YAKLAŞTI Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip corona virüsü n (Covid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 5 milyon 792 bin 992’ye çıktı.

Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 357 bin 480 kişi yaşamını yitirdi, virüs bulaşan 2 milyon 499 bin 167 kişi iyileşti. Dünya 'da covid-19 bulaşan kişi sayısı, 5 milyon 792 bin 992’ye ulaştı.

EN AĞIR BİLANÇO ABD'DE ABD, en fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke oldu. Ülkede 1 milyon 745 bin 803 kişide Covid-19 tespit edilirken, salgın nedeniyle 102 bin 107 kişi öldü.

VAKA SAYISI 20 BİNİ AŞAN ÜLKELER Worldometer internet sitesinde vaka sayıları 20 binden fazla olan ülkeler şöyle sıralandı:



"Brezilya (414 bin 661), Rusya (370 bin 680), İspanya (283 bin 849), İngiltere (267 bin 240), İtalya (231 bin 139), Fransa (182 bin 913), Almanya (181 bin 895), Türkiye (159 bin 797), Hindistan (158 bin 415), İran (141 bin 591), Peru (135 bin 905), Kanada (87 bin 519), Çin (82 bin 995), Şili (82 bin 289), Suudi Arabistan (78 bin 541), Meksika (78 bin 23), Pakistan (61 bin 227), Belçika (57 bin 592), Katar (48 bin 947), Hollanda (45 bin 768), Belarus (38 bin 956), Bangladeş (38 bin 292), Ekvador (38 bin 103), İsveç (35 bin 88), Singapur (32 bin 876), Birleşik Arap Emirlikleri (31 bin 969), Portekiz (31 bin 292), İsviçre (30 bin 776), Güney Afrika (25 bin 937), İrlanda (24 bin 803), Kolombiya (24 bin 104), Endonezya (23 bin 851), Kuveyt (23 bin 267), Polonya (22 bin 473) ve Ukrayna (21 bin 905)."

Bu ülkelerdeki can kayıpları ise şu şekilde kaydedildi:



"İngiltere 37 bin 460, İtalya 33 bin 72, Fransa 28 bin 596, İspanya 27 bin 118, Brezilya 25 bin 697, Belçika 9 bin 364, Meksika 8 bin 597, Almanya 8 bin 533, İran 7 bin 564, Kanada 6 bin 765, Hollanda 5 bin 871, Çin 4 bin 634, Hindistan 4 bin 534, Türkiye 4 bin 431, İsveç 4 bin 220, Peru 3 bin 983, Rusya 3 bin 968, Ekvador 3 bin 275, İsviçre 1917, İrlanda 1631, Endonezya 1473, Portekiz 1356, Pakistan 1260, Polonya 1028, Şili 841, Kolombiya 803, Ukrayna 658, Güney Afrika 552, Bangladeş 544, Suudi Arabistan 425, Birleşik Arap Emirlikleri 255, Belarus 214, Kuveyt 175, Katar 30 ve Singapur 23."