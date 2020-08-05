Güney Kore'de toprak kayması: 15 ölü

Güney Kore'de aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelen toprak kaymasında 15 kişi hayatını kaybetti. Bölgede günlerdir devam eden yağışların en az 2 hafta daha devam etmesi bekleniyor.

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ntv.com.tr 05.08.2020 - 07:52

Güney Kore aşırı yağışların etkisi altında. Ülkenin birçok farklı noktasında sağanak nedeniyle toprak kaymaları görüldü.

Üç farklı bölgede yaşanan heyelanlarda şimdiye kadar en az 15 kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi.

Ülkede bulunan Yeni Zelandalı bir anne ve iki yaşındaki çocuğu da hayatını kaybedenler arasında.

Günlerdir devam eden aşırı yağışlarda en az 11 kişinin de kaybolduğu belirtiliyor.

Çin, Myanmar, Tayland Hindistan ve Japonya'yı da etkisi altına alan yağışların Güney Kore'de en az iki hafta daha devam etmesi bekleniyor.

Toprak kaymalarının yanısıra ülkede çok fazla sel ve taşkın da meydana geldi.

Şimdiye kadar binden fazla kişinin evlerini terk ettiği belirtildi.