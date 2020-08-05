Güney Kore'de toprak kayması: 15 ölü

Güney Kore'de aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelen toprak kaymasında 15 kişi hayatını kaybetti. Bölgede günlerdir devam eden yağışların en az 2 hafta daha devam etmesi bekleniyor.

ntv.com.tr 05.08.2020 - 07:52

Güney Kore'de toprak kayması: 15 ölü - 1
Güney Kore aşırı yağışların etkisi altında. Ülkenin birçok farklı noktasında sağanak nedeniyle toprak kaymaları görüldü.
Güney Kore'de toprak kayması: 15 ölü - 2
Üç farklı bölgede yaşanan heyelanlarda şimdiye kadar en az 15 kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi.
Güney Kore'de toprak kayması: 15 ölü - 3
Ülkede bulunan Yeni Zelandalı bir anne ve iki yaşındaki çocuğu da hayatını kaybedenler arasında.
Güney Kore'de toprak kayması: 15 ölü - 4
Günlerdir devam eden aşırı yağışlarda en az 11 kişinin de kaybolduğu belirtiliyor.
Güney Kore'de toprak kayması: 15 ölü - 5
Çin, Myanmar, Tayland Hindistan ve Japonya'yı da etkisi altına alan yağışların Güney Kore'de en az iki hafta daha devam etmesi bekleniyor.
Güney Kore'de toprak kayması: 15 ölü - 6
Toprak kaymalarının yanısıra ülkede çok fazla sel ve taşkın da meydana geldi.
Güney Kore'de toprak kayması: 15 ölü - 7
Şimdiye kadar binden fazla kişinin evlerini terk ettiği belirtildi.

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