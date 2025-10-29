Güney Kore'de Trump'a sürpriz talep: Devlet başkanı nükleer denizaltı yakıtı istedi
ABD Başkanı Donald Trump, Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği Zirvesi için Güney Kore'ye gitti. Güney Kore lideri Lee Jae Myung, Trump’tan nükleer enerjiyle çalışan denizaltılar için yakıt desteği istedi.
Asya turuna devam eden ABD Başkanı Donald Trump, Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Liderler Zirvesi için Güney Kore'ye gitti.
ABD Başkanı burada "No Kings" (Krallara Hayır) sloganıyla yapılan protestolarla karşılandı.
Trump, ziyareti kapsamında Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung ile Gyeongju kentinde ikili görüşme gerçekleştirdi.
Trump’ın Güney Kore’nin en yüksek nişanı olan "Mugunghwa Büyük Nişanı"nı alan tek ABD Başkanı olduğunu belirten Lee, ABD Başkanı'nın dünyada sekiz çatışma bölgesinde barış getirdiğini söyledi.
Kore Yarımadası'na da barış getirilmesini ümit ettiğini belirten Lee, bunun gerçekleşmesi halinde "Trump’ın insanlık tarihinde sonsuza dek anılacağına inandığını" kaydetti.