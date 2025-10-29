Güney Kore'de Trump'a sürpriz talep: Devlet başkanı nükleer denizaltı yakıtı istedi

"NE YAPABİLECEĞİMİZE BAKACAĞIZ"

Güney Kore lideri, Kore Yarımadası'nda teknik olarak savaşın sürdüğünü belirtti ve Trump'a, "Nükleer enerjiyle çalışan denizaltılar söz konusu olduğunda, denizaltılar için nükleer yakıt tedarik edebilmemiz için destek vermenizi umuyorum" dedi.

Lee, "Nükleer silahlı denizaltılar değil, nükleer enerjiyle çalışan konvansiyonel silahlı denizaltılar hedefliyoruz" diye konuştu.

ABD Başkanı da iki ülke halkları ve liderleri arasında büyük bir sevgi olduğunu belirterek, "Kore Yarımadası’nda resmen savaşta olduğunuzu biliyorum ancak her şeyi yoluna koymak için neler yapabileceğimize bakacağız" dedi.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ise Güney Kore-ABD arasında ticaret anlaşmasında sona yaklaşıldığını ancak bu anlaşmanın, Başkan Donald Trump'ın bu hafta Güney Kore'ye yapacağı ziyarette nihayete erdirilmesini beklemediklerini duyurdu.