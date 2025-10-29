Güney Kore'de Trump'a sürpriz talep: Devlet başkanı nükleer denizaltı yakıtı istedi

ABD Başkanı Donald Trump, Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği Zirvesi için Güney Kore'ye gitti. Güney Kore lideri Lee Jae Myung, Trump’tan nükleer enerjiyle çalışan denizaltılar için yakıt desteği istedi.

Güney Kore'de Trump'a sürpriz talep: Devlet başkanı nükleer denizaltı yakıtı istedi - 1

Asya turuna devam eden ABD Başkanı Donald Trump, Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Liderler Zirvesi için Güney Kore'ye gitti.

ABD Başkanı burada "No Kings" (Krallara Hayır) sloganıyla yapılan protestolarla karşılandı.

Trump, ziyareti kapsamında Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung ile Gyeongju kentinde ikili görüşme gerçekleştirdi.

Trump’ın Güney Kore’nin en yüksek nişanı olan "Mugunghwa Büyük Nişanı"nı alan tek ABD Başkanı olduğunu belirten Lee, ABD Başkanı'nın dünyada sekiz çatışma bölgesinde barış getirdiğini söyledi.

Kore Yarımadası'na da barış getirilmesini ümit ettiğini belirten Lee, bunun gerçekleşmesi halinde "Trump’ın insanlık tarihinde sonsuza dek anılacağına inandığını" kaydetti.

DÜNYA HABERLERİ

Güney Kore'de Trump'a sürpriz talep: Devlet başkanı nükleer denizaltı yakıtı istedi - 2

"NE YAPABİLECEĞİMİZE BAKACAĞIZ"

Güney Kore lideri, Kore Yarımadası'nda teknik olarak savaşın sürdüğünü belirtti ve Trump'a, "Nükleer enerjiyle çalışan denizaltılar söz konusu olduğunda, denizaltılar için nükleer yakıt tedarik edebilmemiz için destek vermenizi umuyorum" dedi.

Lee, "Nükleer silahlı denizaltılar değil, nükleer enerjiyle çalışan konvansiyonel silahlı denizaltılar hedefliyoruz" diye konuştu.

ABD Başkanı da iki ülke halkları ve liderleri arasında büyük bir sevgi olduğunu belirterek, "Kore Yarımadası’nda resmen savaşta olduğunuzu biliyorum ancak her şeyi yoluna koymak için neler yapabileceğimize bakacağız" dedi.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ise Güney Kore-ABD arasında ticaret anlaşmasında sona yaklaşıldığını ancak bu anlaşmanın, Başkan Donald Trump'ın bu hafta Güney Kore'ye yapacağı ziyarette nihayete erdirilmesini beklemediklerini duyurdu.

Güney Kore'de Trump'a sürpriz talep: Devlet başkanı nükleer denizaltı yakıtı istedi - 3

"KİM JONG UN'LA ÇOK İYİ ANLAŞIYORUZ"

Trump, yaptığı açıklamada, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’u çok iyi tanıdığını söyleyerek, "Çok iyi anlaşıyoruz. (Görüşme için) Zamanlamayı ayarlayamadık" ifadelerini kullandı.

Trump, "Eğer görüşmek isterse ben buna açığım" dedi.

Kuzey Kore'nin elinde çok sayıda nükleer silah olduğunu söyleyen Trump, "Kaç tane silahları olduğunu biliyorum. Onlar hakkında her şeyi biliyorum. Kim Jong Un ile çok iyi bir ilişkiye sahiptik" ifadelerini kullandı.

Güney Kore'de Trump'a sürpriz talep: Devlet başkanı nükleer denizaltı yakıtı istedi - 4

3 BİN 900 ASKER GÖREVLENDİRİLDİ

Güney Kore, APEC Liderler Zirvesi öncesinde güvenlik tedbirleri kapsamında ülke genelinde yaklaşık 3 bin 900 askeri personelin görevlendirileceğini açıkladı.

Ülkenin Gyeongju kentinde 31 Ekim ve 1 Kasım arasında düzenlenecek zirve öncesinde birçok ön toplantının da yapılması planlanıyor.

ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in söz konusu zirve kapsamında bir araya gelmesi bekleniyor.

DAHA FAZLA GÖSTER