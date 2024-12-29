Güney Kore'de uçak kazası: 179 kişi hayatını kaybetti
Güney Kore'de 175 yolcu ve 6 uçuş görevlisinin bulunduğu yolcu uçağı Muan Havalimanı'nda pistten çıkarak duvara çarptı. Kazada uçakta bulunan 181 kişiden 179'u hayatını kaybetti. Yalnızca uçağın kuyruk bölümünde bulunan iki mürettebat üyesi kurtulmayı başardı. Güney Kore Ulaştırma Bakanlığı, uçağa kaza gerçekleşmeden önce kuş çarpması için uyarı gönderildiğini açıkladı. Güney Kore hükümeti, 4 Ocak'a kadar bir haftalık ulusal yas ilan etti. Aynı uçağın, facia gerçekleşmeden iki gün önce benzer bir acil durum alarmı vererek acil iniş yapmış olması ise soru işaretlerini beraberinde getirdi.
Yonhap Haber Ajansı'nın haberine göre Tayland'ın Bangkok şehrinden kalkan Jeju Air firmasına ait yolcu uçağı Güney Kore'de pistten çıkarak duvara çarptı.
İtfaiye ekipleri, iniş sırasında kontrolünü kaybederek pistten çıkan uçağın havalimanını çevreleyen çite çarptığını belirtti.
175 yolcu ve 6 uçuş görevlisinin bulunduğu uçakta ilk belirlemelere göre 179 kişi hayatını kaybetti.
Güney Kore hükümeti, 4 Ocak'a kadar ulusal yas ilan etti.