Güney Kore'de uçak kazası: 179 kişi hayatını kaybetti

EN GENÇ YOLCU 3, EN YAŞLISI 78 YAŞINDAYDI

Ekipler, kazada büyük bölümü yanarak tahrip olarak uçağa müdahale ederek yangını söndürdü, 1 yolcu ve 1 kabin personelini kurtardı.

181 kişiyi taşıyan uçaktaki 179 kişinin öldüğü tahmin ediliyor.

İtfaiyenin yolcu manifestosuna dayanarak verdiği bilgiye göre, Jeju Air uçağındaki en genç yolcu üç yaşında bir çocuk, en yaşlı yolcu ise 78 yaşında bir erkekti.