Güney Kore’de yüzlerce drone ile Covid-19 gösterisi

Güney Kore’de yüzlerce drone gökyüzünü yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını hakkında farkındalık yaratmak için aydınlattı. Dronelar ile oluşturan görüntülerde, sosyal mesafe, el yıkama ve maske takma mesajları verildi.

ntv.com.tr - Reuters 07.07.2020 - 13:36 | Son Güncelleme : 07.07.2020 - 13:37

Güney Kore’de yüzlerce drone ile Covid-19 gösterisi - 1

Geçtiğimiz haftasonu yüzlerce drone corona virüs pandemisi ile mücadelede toplumsal farkındalığı artırmak için Güney Kore’nin başkenti Seul’ün göklerinde havalandı. 

Güney Kore’de yüzlerce drone ile Covid-19 gösterisi - 2

Han Nehri üzerinde gerçekleştirilen ve 10 dakika süren kareografi gösterisinde “elleri yıkama”, “maske takımı” ve “sosyal mesafe” mesajlarının yanı sıra halkı neşelendirecek simgeler de gösterildi.

Güney Kore’de yüzlerce drone ile Covid-19 gösterisi - 3

Güney Kore, geçen Mart ayında yaygın test ve temas takibi ile corona virüs salgınını hızlı bir şekilde kontrol ettiği için övgü aldı. 

Güney Kore’de yüzlerce drone ile Covid-19 gösterisi - 4

İKİNCİ DALGA BAŞLADI

Ancak, Haziran sonunda, toplu taşıma kısıtlamalarının sona erdirilmesi ve ve resmi bir bayramın kutlanmasından sonra ülkede ikinci dalga görüldü.

Öte yandan, 52 milyon nüfuslu Güney Kore’de pandeminin başlangıcından bu yana 13 bin 181 Covid-19 vakası ile 285 ölüm bildirildi.

Güney Kore’de yüzlerce drone ile Covid-19 gösterisi - 5
Öte yandan, 52 milyon nüfuslu Güney Kore’de pandeminin başlangıcından bu yana 13 bin 181 Covid-19 vakası ile 285 ölüm bildirildi.
Güney Kore’de yüzlerce drone ile Covid-19 gösterisi - 6

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