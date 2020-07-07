Güney Kore’de yüzlerce drone ile Covid-19 gösterisi

İKİNCİ DALGA BAŞLADI

Ancak, Haziran sonunda, toplu taşıma kısıtlamalarının sona erdirilmesi ve ve resmi bir bayramın kutlanmasından sonra ülkede ikinci dalga görüldü.

Öte yandan, 52 milyon nüfuslu Güney Kore’de pandeminin başlangıcından bu yana 13 bin 181 Covid-19 vakası ile 285 ölüm bildirildi.