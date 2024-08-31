Güney Kore'deki deepfake porno skandalı hakkında ne biliyoruz?

DEEPFAKE GÖRÜNTÜLERDEN PARA KAZANIYORLAR

Kanalın ücretsiz olarak sadece iki adet deepfake görüntü ürettiği belirtiliyor.

İlk iki fotoğraftan sonra devam etmek isteyen kullanıcıların, sonraki her bir fotoğraf için 0,49 dolar (yaklaşık 650 won) ödemesi gerekiyor.

Arkadaşlarını kanala davet eden kullanıcılar bedava üretim hakları kazanabiliyor.