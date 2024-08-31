Güney Kore'deki deepfake porno skandalı hakkında ne biliyoruz?

Güney Kore hükümeti, ülkede yaygınlaşan deepfake pornografisi ile mücadele etmeye çabalıyor. Bir Telegram kanalında en az 220 bin üyenin, değiştirilmiş cinsel içerikli görüntü ve videolar oluşturup paylaştığı ortaya çıktı. Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, kurbanların ve faillerin çoğunun küçük yaşta olduğunu açıkladı. Güney Kore medyası, kurbanlar arasında üniversite öğrencileri, öğretmenler ve askeri personelin de bulunduğunu bildirdi. İşte ülkeyi ve dünya medyasını kasıp kavuran skandal hakkında bilinmesi gerekenler...

Güney Kore'deki deepfake porno skandalı hakkında ne biliyoruz? - 1

MAHREMİYET SORUNLARI

Güney Kore hükümeti, özellikle gençler arasında giderek yaygınlaşan "deepfake pornografisi" krizi ile mücadele ediyor.

Ülkenin geçmişte ve halihazırda "gizli kamera" salgınıyla da baş etmesi gerekmişti.

DÜNYA HABERLERİ

Güney Kore'deki deepfake porno skandalı hakkında ne biliyoruz? - 2

SKANDAL NASIL BAŞLADI?

Güney Kore'deki çevrimiçi taciz ve intikam pornolarıyla ilgili son tartışma, ilk olarak 22 Ağustos'ta yerel medyanın Telegram'daki en az 220 bin kişilik bir grubun deepfake cinsel içerikli görüntüler ürettiğini ortaya çıkarmasıyla başladı.

Muhabirler, X sosyal medya platformu üzerinden buldukları bağlantı aracılığıyla bir Telegram kanalına üye oldu.

Güney Kore'deki deepfake porno skandalı hakkında ne biliyoruz? - 3

BEŞ SANİYE İÇİNDE ÜRETİYOR

Burada bir yapay zeka botu, kanala yüklenen fotoğrafları çıplak görsellere dönüştürüyordu.

Muhabirler kanala girdiğinde, "beğendikleri bir kadının fotoğrafını yüklemesini" isteyen bir mesajla karşılaştı.

Yapay zeka botu, yüklenen herhangi bir görselin çıplak versiyonunu 5 saniye içinde üretilebiliyordu.

Güney Kore'deki deepfake porno skandalı hakkında ne biliyoruz? - 4

DEEPFAKE GÖRÜNTÜLERDEN PARA KAZANIYORLAR

Kanalın ücretsiz olarak sadece iki adet deepfake görüntü ürettiği belirtiliyor.

İlk iki fotoğraftan sonra devam etmek isteyen kullanıcıların, sonraki her bir fotoğraf için 0,49 dolar (yaklaşık 650 won) ödemesi gerekiyor.

Arkadaşlarını kanala davet eden kullanıcılar bedava üretim hakları kazanabiliyor.

Güney Kore'deki deepfake porno skandalı hakkında ne biliyoruz? - 5

GÜNEY KORE'DE ARTAN DEEPFAKE 

Ülkenin polis teşkilatına göre, yılın ilk yedi ayında cinsel içerikli deepfake suçlarına ilişkin 297 vaka bildirildi. Suçlanan 178 kişiden 113'ünün reşit olmadığı aktarıldı.

Sorunun resmi rakamların öne sürdüğünden daha ciddi olduğu düşünülüyor.

Güney Kore'deki deepfake porno skandalı hakkında ne biliyoruz? - 6

SANIKLAR KİMLER?

Sanıkların çoğunun gençler ve 20'li yaşlardaki kişiler olduğu düşünülüyor.

Başkent Seul'de bu yılın ocak ve temmuz ayları arasında 14 yaş ve üzeri 10 genç, deepfake suçlarından gözaltına alındı.

Geçen yıl deepfake görüntü ve video suçlarına karışan şüphelilerin yüzde 75,8'i ise gençlerden oluşuyor.

Güney Kore'deki deepfake porno skandalı hakkında ne biliyoruz? - 7

MAĞDURLAR KİMLER?

Mağdurlar arasında ise üniversite, lise ve ortaokul öğrencilerinin yanı sıra öğretmenler ve askerler de bulunuyor.

Telegram sohbet odalarında özellikle son dönemde, kadın askeri personele yönelik cinsel içerikli deepfake içerikler artmış durumda.

Güney Kore'deki deepfake porno skandalı hakkında ne biliyoruz? - 8

ERKEK ÖĞRENCİLER KIZLARI HEDEF ALIYOR

Yetkililere göre, skandalın büyük bir kısmı, erkek öğrencilerin kız öğrencileri hedef almasından kaynaklanıyor.

Ancak deepfake suçları giderek tüm cinsiyetleri etkileyen bir okul şiddeti veya taciz biçimi olarak ortaya çıkıyor.

Güney Kore'deki deepfake porno skandalı hakkında ne biliyoruz? - 9

TELEGRAM'DA ŞANTAJ AĞI ÇÖKERTİLMİŞTİ

Ülkedeki son deepfake skandalı, Kore'de Telegram'ın adının karıştığı ilk cinsel suç olayı da değil.

Önceki yıllarda buradaki kanallarda örgütlendiği belirlenen bir cinsel şantaj şebekesinin ortaya çıkarılması ile Telegram'ın ülkedeki itibarı epey sarsılmıştı.

Çetenin lideri Cho Ju-bin, 2020'de 40 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Çete liderinin 16'sı yaşça küçük olmak üzere en az 74 kadına kendilerine ait aşağılayıcı ve bazen şiddet içeren cinsel görüntüler göndermeleri için şantaj yaptığı ortaya çıkmıştı.

Güney Kore'deki deepfake porno skandalı hakkında ne biliyoruz? - 10

HÜKÜMET NE YAPIYOR?

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, deepfake pornografisinin kurbanı olan kadınları ve kız çocuklarını hedef alan "dijital cinsel suç salgınına" karşı operasyon emri verdi.

Yerel medya, yedi aylık operasyon kapsamında pornografik içerikleri hazırlayan ve yayan kişilere karşı "saldırgan bir şekilde" takip başlatılacağını, özellikle çocukları ve gençleri istismar edenlere odaklanılacağını duyurdu.

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