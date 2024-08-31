Güney Kore'deki deepfake porno skandalı hakkında ne biliyoruz?
Güney Kore hükümeti, ülkede yaygınlaşan deepfake pornografisi ile mücadele etmeye çabalıyor. Bir Telegram kanalında en az 220 bin üyenin, değiştirilmiş cinsel içerikli görüntü ve videolar oluşturup paylaştığı ortaya çıktı. Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, kurbanların ve faillerin çoğunun küçük yaşta olduğunu açıkladı. Güney Kore medyası, kurbanlar arasında üniversite öğrencileri, öğretmenler ve askeri personelin de bulunduğunu bildirdi. İşte ülkeyi ve dünya medyasını kasıp kavuran skandal hakkında bilinmesi gerekenler...
MAHREMİYET SORUNLARI
Güney Kore hükümeti, özellikle gençler arasında giderek yaygınlaşan "deepfake pornografisi" krizi ile mücadele ediyor.
Ülkenin geçmişte ve halihazırda "gizli kamera" salgınıyla da baş etmesi gerekmişti.