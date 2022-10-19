Güney Kore'deki müsabakaya başörtüsüz katılan Elnaz Rekabi İran'a döndü

Güney Kore'nin başkenti Seul'de düzenlenen Asya Kaya Tırmanışı Şampiyonası'nın finalinde başörtüsüz yarışması, ülkedeki protestolara destek şeklinde yorumlanan İranlı sporcu Elnaz Rekabi ülkesi döndü. Rekabi, havalimanında büyük bir kalabalık tarafından karşılandı.

Güney Kore'deki müsabakaya başörtüsüz katılan Elnaz Rekabi İran'a döndü - 1

İran devlet televizyonuna göre, pazar günü Seul'de düzenlenen Asya Kaya Tırmanışı Şampiyonası'nın finalinde başörtüsüz yarışmasının ardından hakkında birçok iddia ortaya atılan İranlı kaya tırmanışçısı Rekabi, ekibiyle birlikte Tahran'a döndü.

Güney Kore'deki müsabakaya başörtüsüz katılan Elnaz Rekabi İran'a döndü - 2

BÜYÜK BİR KALABALIK TARAFINDAN KARŞILANDI

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, sabah saatlerinde Tahran'daki İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı'nda toplanan büyük bir kalabalığın Rekabi'yi karşıladığı görüldü.

Güney Kore'deki müsabakaya başörtüsüz katılan Elnaz Rekabi İran'a döndü - 3

Siyah bir şapka ve saçlarını örten siyah bir kapüşonlu kıyafetle havalimanının terminallerinden birine girdiği görülen Rekabi, burada kalabalık tarafından çiçeklerle karşılandı. ​​​​​​​

Güney Kore'deki müsabakaya başörtüsüz katılan Elnaz Rekabi İran'a döndü - 4

"KASITLI BİR ŞEKİLDE YAPMADIM"

Havalimanında basına açıklama yapan Rekabi, Seul'deki müsabakanın final turunda başörtüsü takmamasının "kasıtsız" olduğunu yineleyerek, "Yarışmada beklenmedik çağrı nedeniyle ayakkabılarımı ve kıyafetlerimi giymekle meşgul olduğum için başörtümü takmayı unuttum" ifadelerini kullandı.

Güney Kore'deki müsabakaya başörtüsüz katılan Elnaz Rekabi İran'a döndü - 5

Kendisi hakkında birçok iddia ortaya atıldığını söyleyen Rekabi, "Bu hikayede bir dizi aşırılık yaşandı. Yaşanan gerginlikten dolayı İran halkından özür dilerim. Çok fazla gerginlik ve stres yaşamama rağmen önceden planlanan şekilde gönül rahatlığıyla İran'a döndüm" diye konuştu.

Güney Kore'deki müsabakaya başörtüsüz katılan Elnaz Rekabi İran'a döndü - 6

İran'da "başörtüsü kurallarına uymadığı" için gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybeden Mahsa Emini'nin ölümü üzerine başlayan protestolar devam ederken İranlı kadın sporcunun 16 Ekim'de Seul'de düzenlenen müsabakanın final turunda başörtüsü olmadan yarışması dikkati çekmişti.

Güney Kore'deki müsabakaya başörtüsüz katılan Elnaz Rekabi İran'a döndü - 7

GÜVENLİĞİNDEN ENDİŞE EDİLİYORDU

Muhalif kaynaklar, ülkedeki protestolara destek olarak yorumlanan bu durum sonrasında Rekabi'nin ülkeye dönmesinin ardından gözaltına alınacağını öne sürmüştü.

İngiltere merkezli Farsça yayın yapan medya kuruluşları, müsabakadan sonra Rekabi'nin pasaportuna ve telefonuna el konulduğunu ve kendisinden haber alınamadığını iddia etmişti.

Güney Kore'deki müsabakaya başörtüsüz katılan Elnaz Rekabi İran'a döndü - 8

Rekabi ise iddiaların ardından Instagram hesabından paylaştığı mesajında, Seul'deki müsabaka sırasında başörtüsü takmamasının "kasıtsız" olduğunu ifade ederek, bu durumun müsabaka esnasındaki "kötü planlama" ve "öngörülemez şekilde tırmanmaya çağrılmasından" kaynaklandığını savunmuştu.

Güney Kore'deki müsabakaya başörtüsüz katılan Elnaz Rekabi İran'a döndü - 9

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Uluslararası Tırmanış Sporu Federasyonu ise Rekabi'nin durumundan "tamamen haberdar" olduklarını ve kendisi hakkında İran Dağcılık Federasyonu ile temasa geçildiğini duyurmuştu.

Güney Kore'deki müsabakaya başörtüsüz katılan Elnaz Rekabi İran'a döndü - 10

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