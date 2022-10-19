Güney Kore'deki müsabakaya başörtüsüz katılan Elnaz Rekabi İran'a döndü

Kendisi hakkında birçok iddia ortaya atıldığını söyleyen Rekabi, "Bu hikayede bir dizi aşırılık yaşandı. Yaşanan gerginlikten dolayı İran halkından özür dilerim. Çok fazla gerginlik ve stres yaşamama rağmen önceden planlanan şekilde gönül rahatlığıyla İran'a döndüm" diye konuştu.