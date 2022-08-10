Güney Kore’deki şiddetli yağışlar 3. gününde: 9 kişi öldü, 7 kişi kayboldu

Güney Kore'nin başkenti Seul ve çevre bölgelerini vuran şiddetli yağış üç gündür devam ediyor. Yetkililer, meydana gelen seller nedeniyle 9 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 7 kişinin kaybolduğunu açıkladı.

Haberler - Reuters - Anadolu Ajansı 10.08.2022 - 09:26

Güney Kore’deki şiddetli yağışlar 3. gününde: 9 kişi öldü, 7 kişi kayboldu - 1

Yonhap'ta yer alan haberde, 3 gün süren şiddetli yağmurlar nedeniyle çoğu Seul'de olmak üzere 2 bin 500'den fazla ev ve binanın sular altında kaldığı aktarıldı.

Güney Kore’deki şiddetli yağışlar 3. gününde: 9 kişi öldü, 7 kişi kayboldu - 2

Hükümet verilerine göre, beşi Seul'de, üçü Gyeonggi eyaletinde ve biri Gangwon eyaletinde olmak üzere 9 kişi hayatını kaybederken, dördü Seul'den ve üçü Gyeonggi'den 7 kişi de kayboldu.

Güney Kore’deki şiddetli yağışlar 3. gününde: 9 kişi öldü, 7 kişi kayboldu - 3

17 KİŞİ YARALANDI

Ayrıca, şiddetli yağışlar nedeniyle 17 kişi yaralandı.

Güney Kore’deki şiddetli yağışlar 3. gününde: 9 kişi öldü, 7 kişi kayboldu - 4

Çoğunluğu Seul'den olmak üzere 398 haneden yaklaşık 570 kişinin yerinden olduğunu bildiren yetkililer, ülke genelinde ise 724 haneden 1253 kişinin geçici olarak tahliye edildiğini kaydetti.

Güney Kore’deki şiddetli yağışlar 3. gününde: 9 kişi öldü, 7 kişi kayboldu - 5

Kore Meteoroloji İdaresi, Seul bölgesinde bugün itibariyle sağanak yağışın şiddetini kaybettiğini belirterek, ülkenin orta bölgelerindeki Chungcheong eyaleti için şiddetli yağmur uyarısı yaptı.

Güney Kore’deki şiddetli yağışlar 3. gününde: 9 kişi öldü, 7 kişi kayboldu - 6
Güney Kore’deki şiddetli yağışlar 3. gününde: 9 kişi öldü, 7 kişi kayboldu - 7
Güney Kore’deki şiddetli yağışlar 3. gününde: 9 kişi öldü, 7 kişi kayboldu - 8
Güney Kore’deki şiddetli yağışlar 3. gününde: 9 kişi öldü, 7 kişi kayboldu - 9
Güney Kore’deki şiddetli yağışlar 3. gününde: 9 kişi öldü, 7 kişi kayboldu - 10
Güney Kore’deki şiddetli yağışlar 3. gününde: 9 kişi öldü, 7 kişi kayboldu - 11
Güney Kore’deki şiddetli yağışlar 3. gününde: 9 kişi öldü, 7 kişi kayboldu - 12

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